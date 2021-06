La pandemia del Covid-19 no es lo único que afecta la salud mental de los peruanos, a esto hay que aumentarle el alto nivel de estrés que producen los enfrentamientos que se dan en la presente campaña electoral, ya que aún no hay visos de que esta haya concluido oficialmente.

“Los enfrentamientos por la campaña electoral han afectado nuestra salud. Somos seres complejos y esa complejidad se afecta y se altera”, manifestó la psicoterapeuta Maribel Villegas.

Resulta complicado entender cuánto afecta el contexto político sin sacar de la suma lo demacrada que ya estaba la salud mental por efectos de la pandemia de la Covid-19. En ese sentido, las poblaciones más afectadas por sentimientos de miedo, estrés o incertidumbre son los adultos mayores, niños y adolescentes.

“Los adultos mayores porque se han visto limitados a ver a sus seres queridos y los adolescentes porque se están viendo recluidos y limitados en cuanto a todo el desarrollo social por el que tienen que pasar en estos momentos de la vida. (En este grupo etario) ha habido un aumento importante de casos de depresión, ansiedad, ideación suicida y lo que también ha aumentado es la adicción a los videojuegos”, manifestó la psiquiatra Yael Valdés.

POSIBLES PELEAS

Asimismo, son pocas las personas que puedan decir que en la segunda vuelta no tomaron partido por algún candidato o no se pelearon con algún familiar o amigo, ya sea de manera presencial o virtual.

Al respecto, el psicólogo clínico Jorge Borja sostuvo que debemos recordar que nuestras relaciones más importantes no están definidas por nuestra opción política.

“Debemos sopesar las experiencias vividas y reconocer que existen diferencias entre las personas, porque todos tenemos ideales completamente distintos. Ese es el primer paso, luego debemos disculparnos y conversar”, dijo.

TRIUNFO Y DERROTA

Hay que recordar que parte del problema que nos tiene en esta situación de incertidumbre tiene que ver con nociones básicas de cómo saber asimilar el triunfo y aceptar la derrota.

Sea cual sea el fallo final del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los pedidos de nulidad de actas presentados, Villegas indicó que, para tomar mejores decisiones, el ser humano debe saber aceptar una situación, así sea adversa.

“La aceptación es el camino para entrar en la paz. Todo a lo que yo me resisto, normalmente me estoy enfrentando, y todo a lo que me enfrento genera estrés. Por ahí no va la solución. La solución va por la aceptación. Cuando yo acepto un acontecimiento, cualquier hecho de mi vida, puedo entrar en paz y desde ahí dar nuevas y mejores soluciones”, precisó. (Con información de RPP)