El sociólogo Sandro Venturo señaló que ‘el candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) se muestra inconsistente en sus propuestas’. Agregó que si sigue de esta manera podría perder la segunda vuelta de las Elecciones Generales.

“Si miramos las encuestas de Ipsos Perú y Datum Internacional, Castillo no está seguro todavía de ganar las elecciones y si no hace nada distinto debería quedarse ahí donde está hace semanas... Básicamente es un candidato que viene flotando hace rato”, manifestó en Ideeleradio.

Agregó lo siguiente: “¿Qué creo que a Castillo le falta? Mira si lo acusan de comunista ya no le afecta más, pero si se sigue mostrando inconsistente, eso sí podría afectar en estas dos semanas. En el debate de equipos técnicos, Perú Libre cerró con Celeste Rosas. Si esa fuera la imagen al final, eso le podría bajar muchos puntos, primero entre los indecisos y también entre los que lo apoyan”.

Asimismo, Venturo sostuvo que Castillo no supo aprovechar el equipo técnico de Juntos por el Perú (partido que tuvo como candidata presidencial a Verónika Mendoza). Refirió, que el ‘talón de Aquiles’ del candidato de Perú Libre es ‘la falta de un plan claro de gobierno’.

“Castillo no ha aprovechado el equipo de Juntos por el Perú, que yo pensé que era lo primero que iban hacer. Si en vez de Juan Pari hubieras tenido a un Pedro Francke, entonces hubiera sido absolutamente distinto esto y, si hubieras tenido a José de Echave en vez de Celeste Rosas, hubiera sido distinto también”, acotó.

GENERA DUDAS

Venturo precisó que ‘la gente podría decir: si no está pudiendo armar una campaña no está pudiendo armar un equipo, podrá acaso con el país. Yo creo que ese es su talón de Aquiles, porque lo que está en juego es si él podrá o no encarar la gran crisis económica, sanitaria y social que está en juego en el país. Lo que veo es que tendremos un resultado muy ajustado’.

También dijo que el futuro ganador o ganadora de la próxima contienda electoral se encuentra en el sector de los indecisos.

“Los candidatos Castillo y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) deben mirar a los indecisos, porque ahí en ese porcentaje (que está entre el 10% o 20% según las encuestadoras) está el futuro del ganador o de la ganadora de la contienda electoral”, remarcó.

La segunda vuelta de las Elecciones Generales se desarrollará el domingo 6 de junio y serán más de 25 millones de peruanos los que acudirán, nuevamente, a las urnas para elegir a quien sucederá en el cargo al mandatario Francisco Sagasti.