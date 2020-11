La precandidata presidencial con el Partido Morado, Carolina Lizárraga, aseguró que postula en los comicios internos de cara a las Elecciones Generales del 2021, debido a un pedido de las bases que se encuentran disconformes con la dirigencia de la agrupación a cargo de Julio Guzmán porque ha tenido un “modo poco democrático de manejar” la agrupación.

En esa línea, dijo que su precandidatura “no cree en caudillos” y busca generar un trabajo de equipo para fortalecer las instituciones y la democracia en todo el país.

“Muchas bases del partido me han hecho llegar su malestar por la actual dirigencia por el modo poco democrático de manejar el partido de lo cual yo también me he podido dar cuenta. No creemos en caudillos, sino en un trabajo de equipo donde se incluya a todos”, sostuvo en diálogo con Agenda Política.

“Lo que buscamos era la plancha plana para todos, tenemos que devolver el partido a los militantes y que estemos todos juntos y presentes en la toma de decisiones. No solamente una pequeña dirigencia”, señaló.

Carolina Lizárraga sobre su precandidatura presidencial con el Partido Morado.

La parlamentaria consideró que un dirigente de un partido político “debería de ponerse de costado” y no participar en las elecciones internas del mismo debido a que tiene “el control de la organización”. Por esa razón comparó su contienda con Guzmán con una “guerra como David y Goliat”.

Finalmente, Lizárraga aseveró que, pese a las discrepancias, se mantendrá en el Partido Morado porque quiere institucionalizar el partido y explicó que no buscan “tapar sus errores” ni "ofrecer puestos a cambio de apoyo.

“Lo que yo busco es la institucionalidad. Para que hayan buenos presidentes, tienen que haber buenos partidos. Nos hemos fajado y ganemos o perdamos, los partidos deben institucionalizarse”, manifestó.

“Nosotros no firmamos acuerdos para tapar nuestros errores, nosotros no tratamos de comunicarnos con autoridades para que solucionen nuestros problemas legales. Nosotros vivimos en la misma casa y con los mismos recursos y no ofrecemos puestos a cambio de apoyo, no usamos el acoso contra nuestros competidores. Creemos en un país decente”, remarcó.