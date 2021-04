El escritor y dramaturgo Eduardo Adrianzén manifestó que ‘el componente emocional y la atmósfera que hay en los sentimientos de todos los peruanos afectados por la pandemia del Covid-19 es determinante para entender el resultado de los comicios que nos llevaron a una segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular)’.

“El componente emocional, el componente de feeling, la atmósfera que hay en los sentimientos de todos los peruanos va a ser determinante. Y creo, personalmente, o siento que estamos en un momento por el cual donde hemos estado apuntalando con palos la casa para que no se caiga. Pero ha venido una peste (la pandemia del Covid-19) que es como un terremoto, que cambia absolutamente cualquier análisis”, dijo Adrianzén.

También agregó lo siguiente: “El elemento pandemia (Covid-19) ha sido determinante sin duda en este momento, no solo en el Perú, sino en el mundo. En el Perú concretamente porque tenemos estas elecciones, pero es absolutamente contundente para entender lo que está sucediendo. Sin esta peste estaríamos hablando de otras elecciones, de otra segunda vuelta con otros candidatos, en fin. El componente emocional es ya una tragedia griega, no griega, sino peruana, que nos va a enfrentar a lo que estamos escatimando hace décadas”, sostuvo tajantemente.

ELECTOR YA NO CONFÍA

En otro momento, indicó que se debe tomar en cuenta, desde el análisis del componente emocional, que hay un elector que ya no confía en el sistema económico actual, a raíz de lo que se ha puesto en evidencia durante la pandemia del Covid-19.

“Es emocional esto. ¿Cómo convences ahora a alguien que el sistema económico es bueno, que va a funcionar, cuando ha visto miles de muertos? ¿Cómo les dices eso a las familias que han visto la muerte, porque no había camas UCI? Los 20 años de gran prosperidad y estabilidad económica no han servido un pepino porque se les ha muerto la mamá en la cara. Emocionalmente ya no puede existir confianza alguna en este sistema”, acotó.

Como se sabe, las Elecciones Generales se llevaron a cabo el pasado domingo 11 de abril. Fueron 18 los candidatos que postularon a la Presidencia de la República y solamente dos (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) pasaron a las segunda vuelta electoral (que será el domingo 6 de junio) con porcentajes que, sumados entre ambos, no llegan ni al 35% de la votación de todos los peruanos.