Ante los resultados de las Elecciones Generales y donde se confirmó que Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral, muchos peruanos se preguntan: ¿Cómo será el comportamiento del próximo Congreso?

Al respecto, el especialista en Derecho Electoral, Jorge Jáuregui, manifestó: “Este Parlamento va a ser muy fragmentado. No hay ninguna mayoría clara. Y, además, son muchas personas que no tienen claras identidades ideológicas y que han llegado casi sin conocerse producto de las circunstancias”.

Asimismo, al haber varios grupos parlamentarios, también se abre un abanico de posibilidades que no se presentaron en el 2016, cuando el partido de Keiko Fujimori tuvo amplia mayoría con 73 congresistas.

“La gran diferencia es que las fuerzas parlamentarias están mejor distribuidas. Ya no existe una concentración mayoritaria por un solo partido como lo fue Fuerza Popular en el 2016”, dijo el analista político Cristhian Jaramillo.

¿ALIANZAS?

¿Se podría adelantar cómo actuarán los partidos en el Congreso? Jaramillo consideró que es muy pronto para que los partidos puedan formar alianzas políticas en el Legislativo.

“Si bien existe afinidad entre algunos partidos políticos, bastante conservadora en algunos casos, esta no se va a traducir en compromisos o en planes de trabajo conjuntos”, acotó.

No obstante, sí es posible identificar las afinidades y analizarlas. Sobre el particular, la analista política Paula Távara sostuvo que en la búsqueda de este entendimiento nos encontraríamos con similitudes de acuerdo a proyectos en común, y no necesariamente alianzas entre bancadas.

“Debido a sus similitudes de propuestas, es probable que partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País tengan mayor facilidad para vincularse entre ellos”, precisó.

IDEOLOGÍA

De otro lado, también hay una dificultad los partidos políticos que alcanzaron representación: la ideología. Jáuregui indicó que muchos de estos nuevos congresistas no se conocen y no tienen una clara posición ideológica, con excepción de Perú Libre. Esta situación dificultaría la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

“Hay una situación (en Perú Libre) que podría llevar a pensar que ese partido sí tiene una formación ideológica, que es un poco el marxismo, orientado a esta línea del Conare, que me parece que tienen allí una cantera ideológica y organizacional. Pero en el resto de partidos no hay una clara definición ideológica. Hay unas combinaciones de democracias liberales, en algunos casos más conservadoras, en otros más pro mercado”, detalló el especialista. (Con información de RPP)