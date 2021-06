El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, manifestó realizaron una evaluación al trabajo que viene haciendo el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y está ha sido positiva, por lo que no se descarta que siga al frente de dicha institución en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

“Sobre el BCR nosotros hemos dicho que nuestra evaluación es que su presidente ha hecho una buena labor. Él ha mencionado incluso de que no es que su partida (del cargo) es inminente. Él piensa que su ciclo ha terminado. Bueno, tras 15 años en un alto cargo entiendo que quiera descansar, pero puede quedarse unos meses, digamos. Él mismo lo ha dicho”, señaló el Ideeleradio.

Ante la consulta ‘¿Descartan la posibilidad de que él se pueda quedar en el cargo un tiempo más?, Francke respondió lo siguiente: “No la descartamos. Creo que hay que ser respetuosos de lo que él ha mencionado”.

Como se sabe, Velarde dijo, en entrevista a El Comercio, que si bien ya ha estado un tiempo bastante largo en el cargo, podría quedarse unos meses hasta que se nombre al nuevo presidente del BCR.

Cabe indicar que Francke sostuvo que el nombre de quien ocupe la Presidencia del BCR no es un tema que busquen resolver a corto plazo.

Además, consideró que el perfil de un presidente del BCR tiene que ser técnico, y que concuerde con la idea de mantener la buena política monetaria que ha se tenido.

OTROS TEMAS

En otro momento, Francke indicó que hay una serie de anuncios que Castillo no puede hacer, porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha proclamado al ganador de las elecciones, debido a los reclamos que vienen desde Fuerza Popular y su candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori.

“Nos gustaría reunirnos con el ministro de Economía y Finanzas para revisar la relación de la situación en detalle y ver qué se puede hacer, pero no podemos porque no hay todavía los resultados. Y quisiéramos avanzar en una serie de otras cosas, pero hay una serie de anuncios que no se pueden hacer porque no se tienen los resultados (oficiales de la elección)”, acotó.

Finalmente, manifestó que la situación de inestabilidad que vive el país se hace mayor con la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva del Congreso. Invocó a todas las bancadas hacer un gran esfuerzo de concertación a fin de despejar la incertidumbre económica y política.