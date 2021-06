La congresista electa por Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, hizo un llamado a quienes apoyan la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, para que estén vigilantes.

“El derecho que tenemos a elegir no se verá manchado por aquellos que solo saben imponer odio. Les pido que sean vigilantes hasta que se contabilice el último voto. No hay que ser abogado para saber que nos quieren robar la elección. No lo vamos a permitir”, acotó.

Agregó lo siguiente: “¿Dónde está el voto de los peruanos que decidieron votar por la democracia? Esos votos estamos peleando. Todos los peruanos merecemos que se respete nuestra voluntad, no solo la de algunos, o la voluntad de aquellos que están haciendo lo imposible para imponernos un presidente”.

En otro momento, Barbarán manifestó que tienen muy en claro que aspirante presidencial hará respetar la democracia y la libertad.

DEFENDERÁN

Por su parte, Óscar Valdés, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, señaló que defenderán hasta el último voto y que agotarán todas las instancias correspondientes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Existe un paso a paso, hay que ir agotando todas las instancias. Así como ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar los votos que ha procesado, ahora queda que el JNE haga su tarea. Eso es lo que ha señalado Keiko”, dijo.

Respecto a la autoproclamación de Pedro Castillo (Perú Libre) como presidente electo, Valdés sostuvo que ‘todo termina cuando el JNE, luego de resolver las impugnaciones y las observaciones, proclama al nuevo jefe de Estado, mientras no suceda eso, Fuerza Popular, y todos los peruanos, debemos exigir que se termine el proceso electoral tal cual lo dice nuestras leyes y nuestra Constitución’.

OPINIONES

Óscar Urviola: “Es sustantivo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en ejercicio de las facultades que le reconoce nuestra Constitución, haga valer el voto ciudadano…”.

Aníbal Torres: “(Vladimir) Cerrón no es el problema del Perú. El problema es el ‘cerrón’ de denuncias de nulidades y barbaridades que argumentan desde Fuerza Popular…”.

Jorge Montoya: “No creo que (las elecciones) hayan sido transparentes. Hubo una serie de irregularidades que no han sido casuales. Se han repetido cosas que son extrañas…”.

Rennan Espinoza: “Las elecciones han concluido. Las acciones ante el JNE son leguleyadas. Keiko Fujimori y Fuerza Popular se encuentran dando manotazos de ahogado…”.

Cabe indicar que al 100% de actas contabilizadas por la ONPE, Pedro Castillo (Perú Libre) obtiene 50.125% y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene 49.875%.

En votos es 8 millones 835 mil 579 para Castillo y 8 millones 791 mil 521 para Keiko. La diferencia entre ambos es de 44 mil 58 votos.