George Forsyth, exarquero de Alianza Lima y exalcalde de La Victoria, pretende llegar al sillón presidencial con el partido Victoria Nacional liderado por el pastor evangélico Humberto Lay. Aunque en junio de 2020 el exarquero de Alianza Lima dijo que aún estaba analizando tentar la banda presidencial cuando lideró la encuesta de Ipsos de ese mes con 23% de respaldo.

“No es algo que estoy analizando actualmente, agradezco el apoyo, siempre es bacán que a uno lo consideren, es un premio al trabajo, al esfuerzo que viene haciendo toda la municipalidad en un distrito tan complicado donde se han visto cambios, y eso quizás ilusiona a que se pueda cambiar el Perú, porque estoy seguro que se puede cambiar, pero actualmente estoy concentrado en sacar a este distrito adelante en medio de esta pandemia, que ya en su momento se va a analizar”, dijo en ese entonces en una entrevista con Radio Exitosa.

Y agregó: “La ineficiencia, la lentitud, las mismas normas que están en contra de los peruanos uno no lo puede entender. Y tampoco se puede entender es cómo pasan los años y nadie las cambia. No está funcionando mucho este sistema”.

Sin embargo, en setiembre de 2020 George Forsyth comentó que “habrán noticias muy importantes” que era, finalmente, la candidatura presidencial, algo que no agradó a los vecinos victorianos que se sintieron utilizados por el burgomaestre para tentar el sillón presidencial tras renunciar a su cargo como alcalde.

“Hay un resentimiento. Se sienten usados. Yo no, nadie me usa. Soy independiente, tengo criterio propio, pero los vecinos sienten que fueron usados políticamente. Que vino, hizo su laboratorio político y está con aspiraciones a la Presidencia de la República”, dijo a Canal N en octubre pasado el ahora alcalde de La Victoria, Luis Abelardo Gutiérrez Salvatierra.

A George Forsyth, quien participará con el partido Victoria Nacional - que obtuvo su inscripción como Restauración Nacional, partido fundado por el pastor evangélico Humberto Lay -, lo acompañarán Patricia Arévalo, candidata a la primera vicepresidencia y lingüista de profesión; el exministro Jorge Nieto; el economista Joaquín Rey; Jhon Fernández, secretario general de Victoria Nacional; Jeanina Abanto, exgerente municipal de La Victoria; el excontralor Fuad Khoury; el exfutbolista Jean Ferrari; el expresidente del Banco Central de Reserva del Perú Jorge Chávez, entre otras 100 personas.

Una de las polémicas propuestas del exalcalde de La Victoria es que los ciudadanos integren “como en las películas” jurados en los juicios que se realicen en contra de los investigados por actos de corrupción.

“El ciudadano debe estar primero en todo. En cada juicio de corrupción tiene que haber un jurado de ciudadanos, así como vemos en las películas, esos jurados en Estados Unidos, así queremos acá, porque al peruano, al ciudadano, ya no nos están viendo la cara de todos, vamos a estar presentes en estos juicios, vamos a velar para que ningún juez suelte a los corruptos”, dijo George Forsyth durante la presentación de los integrantes de su equipo de plan de gobierno en Puente Piedra en diciembre de 2020.

“Queremos una reforma del Poder Judicial, no hay nada más peligroso que los encargados de administrar justicia sean corruptos, esos son los que van a juzgar a los políticos corruptos, pero si ellos también lo son reina la impunidad. Necesitamos una reforma, queremos jueces probos, de primera, que lleguen a estos puestos por meritocracia”, agregó.

Sin embargo, en conversación con El Comercio, el abogado Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, consideró que la propuesta de George Forsyth es “sin mayor fundamento”.

“Nuestro sistema de justicia no se basa en el ‘common law’, que es el modelo que aplican en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde existen jurados (de ciudadanos). Nosotros seguimos una tradición romana. Intentar trasladar aquí esa figura de los tribunales [civiles] a nuestro sistema de justicia es un despropósito”, comentó al citado diario, quien agregó que hay “otras prioridades como fortalecer el sistema de justicia, dotar de un mejor presupuesto, aumentar el personal para evitar la sobrecarga, avanzar con el expediente electrónico, eso sí es necesario, lo otro es una idea descabellada”.

En los últimos días se ha criticado la ausencia del exalcalde de La Victoria en el Encuentro Científico Internacional [ECI] de Verano 2021, organizado por instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) y en el que participaron, a modo de debate de clausura, ocho de los 20 candidatos que han presentado su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

George Forsyth alegó que tenía un viaje pendiente en Brasil - para reunirse con el expresidente Michel Temer - y negó haber evitado debate sobre ciencia por no conocer del tema.

“(Dicen que el argumento por el que no estuvo en el debate fue que no era su tema) No, cómo se le ocurre. Por la generación a la que pertenezco, estamos en contacto con la tecnología, hemos crecido en esa generación. Yo creo que no es un tema, quizá, de los mayores. ¿Por qué no se pudo participar ni nadie de mi equipo? Porque la invitación era para el candidato pero este viaje estaba agendado”, respondió en declaraciones a RPP vía telefónica desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

“(Sus detractores dicen que no estaba preparado para un debate) Yo he crecido con internet, he vivido con internet. Sé la importancia, vengo recorriendo todo el Perú. Estoy viendo temas de tecnología. He priorizado un viaje para llevar soluciones para el Perú que estar sentado y discutir un tema”, se justificó el candidato de Victoria Nacional.

“Obviamente, quienes gobiernan y quieren seguir gobernando van a hablar muchas cosas porque representamos el cambio y se les va a acabar la mermelada con nosotros”, concluyó.

Es hijo de Harold Forsyth, diplomático de carrera y ex senador de la república. En el 2010, hizo campaña a favor de Lourdes Flores, quien postulaba a la alcaldía de Lima, pero perdió esa elección frente a Susana Villarán, a quien George Forsyth apoyaría luego para que no se lleve a cabo la revocatoria propuesta por José Luna. Fue regidor de La Victoria en el 2014, en el 2016 apoyó la campaña de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y en el 2018 postuló a la alcaldía del distrito, la cual ganó, pero renunció en menos de dos años para tentar el sillón presidencial.

En una entrevista con Trome, la politóloga María Alejandra Campos aseguró que George Forsyth “podría ser el peor es nada” en las Elecciones presidenciales 2021.

“Yo creo que Forsyth tiene más posibilidades de lo que cree la gente. Forsyth tiene cero experiencia, pero a la vez casi no tiene nada de malo. No ha sido investigado por el caso Lava Jato, no tiene ninguna acusación seria de corrupción, es conocido, ha sido arquero y, bueno pues, podría ser el ‘peor es nada’ (...) O sea, creo que es probable que se desinfle porque es muy inexperimentado, pero también creo que es probable que un grupo de la población diga ‘pa’ lo que hay, no está tan mal’”, dijo la politóloga a este diario.

En la otra vereda está Marco Sifuentes, quien cree que George Forsyth se desinflara cuando llegue el debate presidencial.

“Forsyth es un fenómeno que se va a desinflar pronto. Lo más importante de la encuesta es la cantidad de gente que no tiene un candidato o que no piensa tenerlo. Hablar de punteros electorales ahora es un poco exagerado. Ya en enero - justo en este mes-, cuando sepamos quiénes van a postular, ahí la cancha estará más pareja para predecir qué puede suceder. Históricamente al candidato que le ha ido mejor en el año anterior, no le ha ido bien en el año electoral. A Forsyth no le convenía figurar tan pronto porque va a ser confrontado como candidato presidencial y se va a demostrar que no tiene mucho sustento debajo de él”, dijo el periodista a este diario en octubre pasado.

