La periodista Claudia Cisneros, en entrevista concedida a Ideeleradio, dijo que al dar una lectura detallada al ideario de Perú Libre, que tiene como candidato presidencial a Pedro Castillo en estas Elecciones Generales, éste le deja muchas preocupaciones, como el tema de la libertad de la prensa, en particular la revisión de contenidos que haría el Ministerio de Cultura respecto de los programas de televisión.

“Una lectura detallada de ese ideario a mí, en lo particular, me deja varias preocupaciones. La principal está en el tema de la libertad de prensa, además no solo como periodista sino como demócrata, porque todos sabemos que un valor fundamental de cualquier democracia es tener una prensa libre, una prensa capaz de fiscalizar y de ser disidente sin ser censurada”, señaló.

Cisneros agregó: “En el plan ideario lo que se expresa no es directamente en contra de la libertad de prensa, pero sí hay un acápite en el que se habla de la revisión de contenidos por parte del Ministerio de Cultura de programas de televisión y, por supuesto, de ‘programas basura’, lo dice literalmente”.

En ese sentido, la mujer de prensa sostuvo que cualquier intento de regulación de los contenidos informativos que provenga del Estado resulta peligroso.

“No es que uno haga una defensa de esos programas, pero efectivamente el problema está en que cualquier intento de regulación de medios de comunicación, de contenidos sobre todo informativos que provenga de un Estado, siempre es un peligro por la tentación que se pueda tener para censurar eventualmente contenidos noticiosos que simplemente son voces disidentes. Esa es una primera preocupación, porque es un pilar de la democracia la libertad de prensa”, acotó.

CUESTIONA

Asimismo, Cisneros cuestionó la postura de Perú Libre en relación a los derechos civiles y a un eventual retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Me preocupa el tema de derechos civiles de Perú Libre. En el tema de derechos humanos se pronuncia a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero habla del retiro del país de la Corte Interamericana”, dijo.

También señaló que las fuerzas sociales civiles deben organizarse para exigirle al candidato Pedro Castillo que asuma un compromiso respecto a temas vinculados a la libertad de prensa y los derechos civiles de las personas.

Cabe indicar que la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales enfrentará a Pedro Castillo (Perú Libre) contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Estos comicios se desarrollarán el domingo 6 de junio.