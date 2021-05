Al 99.9% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lista de los tres congresistas más votados en las Elecciones Generales del pasado 11 de abril está conformada por Jorge Montoya (Renovación Popular), José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Susel Paredes (Partido Morado). Todos ellos fueron elegidos por el distrito electoral de Lima Metropolitana.

Montoya, quien fue respaldado con poco más de 124 mil votos, es el más votado luego que el Congreso diera luz verde a la inhabilitación del expresidente y candidato al Parlamento por Somos Perú, Martín Vizcarra, quien no podrá ejercer cargos públicos por 10 años, ya que está inmerso en el caso ‘Vacunagate’.

El respaldo electoral a Montoya en estos comicios solo representó la quinta parte de los votos que recibió el actual legislador Daniel Urresti (Podemos Perú), quien fue el más votado en las elecciones extraordinarias para el Congreso 2020. Cabe indicar que Luna Gálvez y Paredes obtuvieron 81 mil y 70 votos, respectivamente.

El total de los votos de estos parlamentarios no llega ni el 5% de los votos válidos al Congreso en Lima. Para el experto en temas electorales, José Manuel Villalobos, que un congresista tenga baja votación no significa que su elección no sea legítima.

“No existe una votación mínima para ser congresista. En realidad, al haber 27 distritos electorales, cada uno con un padrón electoral más grande que el otro, hace que no todos los congresistas tengan una votación homogénea. Por lo tanto, el hecho de que los congresistas no tengan una alta votación no significa que no tengan legitimidad”, manifestó.

DESAFÍOS

Para Cynthia Cienfuegos (Transparencia), uno de los principales desafíos del nuevo Congreso es justamente enfrentarse a esta crisis de representatividad y desconfianza ciudadana.

“Debido a todas las confrontaciones en los últimos años hay una percepción muy negativa de la figura del Congreso de la República como institución. Un gran sector de la población lo percibe como un espacio para atender intereses particulares. Entonces, una de las cosas principales que debería hacerse es trabajar, dialogar y articular entre las diferentes bancadas para poder recuperar esa credibilidad y confianza en la ciudadanía”, acotó.

Mientras que la politóloga Paula Távara consideró que el nuevo Parlamento deberá tener ‘una activa labor’ de fiscalización responsable del Ejecutivo y al mismo tiempo ‘una actitud dialogante’ que facilite la gestión de los temas trascendentales para el país, como es la pandemia del Covid-19. (Con información de RPP)