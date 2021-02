Gran espectativa ha generado la candidatura de Juan Tapia, un soldador de 65 años que postula a congresista por el Frente Amplio en estas Elecciones 2021, luego de asegurar que no tenía ningún interés en el cargo y que se vio obligado a hacerlo porque faltaba una persona en la lista de inscripción y era el último día para presentarla.

Ahora, el padre de familia y militante por el partido de Marco Arana, afirma que se animó a hacer campaña electoral después de recibir el apoyo de todos sus amigos y familia tras de conocerse su insólita historia.

“La gente me está animando. Me dicen ‘no te desanimes, nosotros te vamos a apoyar’”, dijo el postulante con el número 23 en entrevista con Juliana Oxenford. “Yo tampoco nunca me rindo, siempre he representado a organizaciones sociales, siempre he trabajado para el bien del pueblo”, agregó.

Juan Tapia contó que nunca pasó por su cabeza postularse a congresista. Indicó que tenía otros planes en el lugar donde vive y trabaja, Manchay. “Acabo de formar el Frente de Defensa de Manchay, soy presidente ahí, mi tarea estaba en esa situación. Inclusive cuando me llamaron les dije que no podía porque tenía un trabajo”, aseguró.

NO CONOCE A MARCO ARANA

El militante del Frente Amplio indicó que trabaja en el partido desde 2015, pero que nunca ha conversado con Marco Arana, su líder. Sin embargo, cuando se hizo conocida su historia, lo llamó para felicitarlo.

“Yo pensaba que me iba llamar la atención pero me felicitó”, dijo Juan Tapia. Asimismo, cuando la periodista le consultó por la razón por la que finalmente decidió poner su firma en la lista de candidatos, el dirigente social aseguró que es fiel a sus tareas dentro del partido.

YA HACE CAMPAÑA

El soldador mecánico y padre de cinco hijos indicó que luego de hacerse conocido por un reportaje de ATV Noticias, sus amigos y compañeros de trabajo lo llamaron para apoyarlo y hasta le mandan material para que haga campaña. Asimismo, aseguró que ya ha recorrido algunas zonas para anunciar su candidatura y propuestas.

Sus hijos, que hace algunas semanas indicaron que iban a votar por candidatos de otras listas, también se animaron a darle su respaldo.

Luis Tapia también se refirió a la situación que vive Manchay, ya que PPK fue a poner la primera piedra del hospital de la zona pero hasta ahora no hay nada. Asimismo, también dijo que llegó Vizcarra pero ninguno cumplió con terminar el proyecto.

Para su campaña, el postulante está vendiendo unas rifas a un sol, las mismas que tienen como premio una jaula para animales que él mismo fabricó. Se animó a regalarle una a Juliana Oxenford y ofreció los tickets a la producción.

“Yo nunca he recibido un regalo de un político, de un invitado, me cuido mucho de eso, yo no soy influencer, pero a usted no le diría jamás que no. Me obliga a comprarle un pajarito a mi hija”, dijo la periodista.