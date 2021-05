Este domingo 30 de mayo es la fecha elegida para que los candidatos a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), estén cara a cara. Es en el marco del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que tendrá lugar en Arequipa. Anteriormente, la única polémica que tuvieron ambos fue en Chota (Cajamarca).

Para José Manuel Magallanes, director de Pulso PUCP, consideró que el aspecto decisivo que pueda tener este debate es aún difuso, y un rasgo importante es la empatía. “Como es un tema no completamente racional, muchas cosas aún pueden pasar. Una parte del electorado está leyendo los planes o analizando discursos, pero podemos asumir que hay otra parte que está buscando otra señal en cuanto a seguridad, confianza, discurso, postura, personalidad. Dado los márgenes que existen, aún muchas cosas pueden pasar”, precisó.

Mientras que la politóloga Paula Távara también dijo que hay un sector del electorado aún indeciso, que es más racional y espera hasta última hora para su definición. Para este grupo, el último debate podría tener una mayor importancia en tanto ocurra algo trascendente. “Un conflicto, una propuesta muy llamativa. De otra manera, si mantiene un tono neutro, de exposición de mitin, o como en el debate técnico un nivel bajo de propuesta, no creo que vaya a tener la relevancia que pueda haber tenido en otras ocasiones”, manifestó.

¿CONFRONTACIÓN?

Magallanes agregó que cada uno de los candidatos tendrá que cerrar la empatía que ha logrado con su propio bolsón electoral. En caso de entrar al choque con el contrincante, quien lo haga tendrá que maniobrar con cierta habilidad.

“Tendrían que tener una habilidad política particular, de la que no se ve hace tiempo. Lo que se ve es que se pican, sacan datos falsos, ahí pueden perder los dos. Deben hablarle al peruano, ser moderados, sonar decisivos, consecuentes, preocupados”, remarcó.

Távara sostuvo que Castillo y Fujimori sí pueden apelar a la confrontación, ya que esta gana más vista que la sola proposición de ideas siempre y cuando este choque no sea banal.

“Si es gritar por gritar puede quedar en la memoria, pero no necesariamente va a construir un imaginario. Creo que ahí debemos recordar aquello de ‘tú no has cambiado pelona’ (como señaló Pedro Pablo Kuczynski en el debate presidencial que tuvo con Fujimori, en el 2016). No era un insulto, no era un grito, pero construía un imaginario: ella sigue siendo como el fujimorismo ha sido. Cualquier ataque de ambos lados o juego de confrontación debe poder construir un mensaje o imaginario. Si no, va a pasar. Un ataque vacío, no va a servir”, enfatizó. (Con información de El Comercio)