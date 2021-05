El psicólogo social y El coordinador y fundador del Grupo de investigación en bienestar, cultura y desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Jorge Yamamoto, señaló que ya sea Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Pedro Castillo (Perú Libre), el que resulte elegido para asumir la Presidencia de la República, lo que nos espera es un periodo de poca gobernabilidad nunca antes visto, sea por la actitud del Congreso o la reacción ciudadana.

“Lo que puede ocurrir es que la gente está esperando que salga uno u otro para hacer el cargamontón. Entonces, salga uno u otra lo que nos espera es un periodo de poca gobernabilidad, como no hemos visto antes, y no solamente por el Congreso, sino por las reacciones populares que van a haber… Eso está en este momento -con nuestra caracterizada visión de corto plazo- fuera del mapa, pero es lo que se viene a la vuelta de la esquina y puede ser peor que el miedo que tenemos ahora”, manifestó el especialista.

ASUMIR ACUERDOS

También dijo que sería extraordinario que los candidatos que están disputando la segunda vuelta de las Elecciones Generales puedan asumir algunos acuerdos. Non obstante, indicó que la gente se encuentra más enfocada en pelear que en buscar una salida para el país.

“Los acuerdos que puedan haber, como se dio en el caso de (Ollanta) Humala, eso sería extraordinario de cómo canalizar esas fuerzas. Nosotros ponemos las condiciones como población, y no son ellos los que lo ponen. Eso podría generar una enorme tranquilidad, pero requeriría de una reacción rápida, que ahora como la gente está con miedo, está medio adormecida y está más enfocada en pelear que buscar una salida… La probabilidad de que la gente tome calma, de que se logren acuerdos es muy baja, pero estando tanto en juego debería ser el eje de la concentración de las iniciativas que están habiendo de diversa índole”, precisó.

NO A LA AUTODESTRUCCIÓN

Yamamoto agregó que resultaría muy importante que se otorguen ciertas garantías para que el país no termine por autodestruirse.

“Hay movimientos civiles, hay movimientos institucionales que están centrándose más en alternativas de comunicación a veces singulares, por no utilizar un adjetivo calificativo negativo, pero más bien deberían concentrar los esfuerzos en las cosas que he señalado de que sería la mejor inversión no solamente para la calma, sino para la calma que lleva la propuesta, y la propuesta que lleva a las garantías para que este gran país no se termine de autodestruir”, puntualizó.