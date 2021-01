Marco Arana, candidato presidencial por Frente Amplio, afirmó que Venezuela, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, es una dictadura, pero no está acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos.

“Yo no me he ido por las ramas. Lo que hay en Venezuela es una dictadura, pero no justifica el llamado de una intervención militar (de Estados Unidos). Lo que tiene que pasar es que tiene que haber garantías para que los venezolanos decidan su futuro. Y eso no lo iba a arreglar el gobierno de Trump, a menos que lo haga con una invasión militar”, dijo el excongresista en una entrevista en Al Estilo Juliana, programa de Juliana Oxenford.

Marco Arana agregó que no hay dictadura que dure toda la vida y que la salida para el país sudamericano debe ser “democrática y ciudadana”.

“Venezuela ha llegado al nivel de poner la alternancia democrática. Perú no debe abogar una intervención militar, pero sí debe abogar por el apoyo de los países latinoamericanos para que recuperen la decisión democrática de Venezuela”, concluyó.

