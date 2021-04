Leonardo Ruiz, un usuario en Twitter, denunció que el nombre de su primo fallecido, Miguel Ángel Ruiz, figura en la lista de electores cuando este falleció hace 15 años cuando tenía 13 años de edad.

“Mi prima asistió como miembro de mesa y se llevó con la sorpresa de que mi primo, quien falleció hace 15 años cuando apenas tenía 13, aparece en la lista de electores”, escribió en la red de microblogging, muy indignado

Pese a que Leonardo esperó algún pronunciamiento y explicación de la ONPE y el JNE hasta el momento este no ha llegado, por lo que volvió a utilizar su cuenta de Twitter para dejar algunas cosas en claro.

Reportan que fallecido hace 15 años figura en lista de personas que deben votar. (Twitter)

“En primer lugar, muchas gracias a todos y todas las personas que han hecho eco de esta denuncia. Después de varias horas, hay algunos puntos a mencionar. A estas alturas del día, ninguna autoridad de la ONPE ni Reniec se han comunicado con nosotros”, inició.

Leonardo aseguró que su prima, quien era miembro de mesa, avisó a los participes de las organizaciones mencionadas, pero “le dijeron ‘es que la base de datos está tomada hasta el año pasado’. A lo que ella le hizo presente que el fallecimiento ocurrió hace 15 años”.

“Y no supieron qué responderle y le dijeron que no saben qué debe haber pasado. Ella estará vigilante para que no ocurra nada raro utilizando el nombre de mi primo”, agregó.

“A quienes insinúan que esto es fake (falso), solo les voy a decir que jamás me jugaría con un tema tan sensible como la memoria de mi primo, menos aún por la forma en la que falleció. A esa gente, les deseo lo mejor y ojalá nunca se encuentren en una situación como esta”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que no iba a ser tan ligero de decir que era un fraude lo que habían hecho, aunque se podía prestar para pensar eso.

“Cada quién saque sus propias conclusiones. Por mi parte, espero de todo corazón que estas elecciones se realicen con la legitimidad adecuada”, concluyó.