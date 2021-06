La excongresista Indira Huilca manifestó que existe una ciudadanía movilizada que estará vigilante y que no está dando un cheque en blanco a la candidatura de Pedro Castillo (Perú Libre), quien se enfrentará en la segunda vuelta de las Elecciones Generales a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“El mayor respaldo que tiene Castillo es una ciudadanía movilizada… Hay una ciudadanía movilizada detrás de él y yo sinceramente no creo que esa ciudadanía sea una ciudadanía que dé cheques en blanco. Al contrario, pienso que al ser el sector más traicionado y más excluido es el que está más vigilante”, precisó.

Huilca agregó: “Si ese es el sector que respalda a Castillo y que muchos nos sentimos parte de eso es porque no se da cheques en blanco, es porque al primer intento de ir por un camino que no sea el democrático o si hubiera un intento de salirse de los márgenes de la democracia, yo creo que esa ciudadanía es la primera en reaccionar. Eso lo tengo muy claro”.

En otro momento, manifestó, en declaraciones brindadas a Ideeleradio, que un eventual gobierno de Castillo tendrá contrapesos de toda índole, desde la derecha, el centro y la propia izquierda, los empresarios, los medios y la propia sociedad civil.

INESTABILIDAD

Sin embargo, Huilca advirtió que un eventual gobierno de Castillo afrontaría una enorme inestabilidad. Además, señaló que la demanda ciudadana es por cambios mayores.

También resaltó que el candidato de Perú Libre haya dado muestras de compromisos iniciales por la democracia. Mencionó como ejemplo el documento firmado por Castillo, tras suscribir un amplio acuerdo político y ciudadano con la excandidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza.

“Castillo ha ido dando algunas muestras de esos compromisos. Si bien es cierto a las personas hay que evaluarlas no solo por sus palabras y los documentos que firman, sino por sus acciones y es un buen inicio que haya empezado a asumir estas tareas como los que ha firmado, hace algunas semanas, hizo con Mendoza y Juntos por el Perú”, acotó.

Finalmente, dijo: “Mientras el país crecía y se promovían estos grandes proyectos llenos de corrupción, no se entendía que había que promover no solamente la inversión, sino también el bienestar y ahora estamos como estamos de haber creído que había una forma de crecer y avanzar. Ese cambio no se puede postergar y creo que esa es una de las mayores razones por la cuales la candidatura de Castillo es una opción por la cual se puede optar”.