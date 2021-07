Al avizorar que el próximo Congreso será hostil desde el punto de vista de la cantidad, el periodista César Hildebrandt señaló que el candidato Pedro Castillo (Perú Libre), de asumir la Presidencia de la República, está obligado a moderarse, porque de otra forma, lo que vamos a tener es una vacancia prematura, precoz y una convocatoria a elecciones.

“Castillo tiene la obligación de la moderación, y no es una opción que él tome por astucia, por elegancia, por consejería, no. Es la única opción que le queda al señor Castillo, es la moderación”, dijo en Ideeleradio.

Hildebrandt agregó lo siguiente: “Le queda la opción de hacer un gobierno de izquierda, un gobierno justo, un gobierno socialmente preocupado, económicamente sensible, e inclusivo, pero moderado, porque de otra forma, lo que vamos a tener es una vacancia prematura, una vacancia precoz y convocatoria a elecciones. No tengo dudas de eso”.

Indicó que Castillo sabe que enfrentará a un Parlamento hostil, a una opinión pública muy erizada, y a una prensa muy atenta a la gestión gubernamental. Remarcó que, en ese sentido, ‘su deber es la moderación sin renunciar a lo esencial’.

SOBRE CERRÓN

Hildebrandt también se refirió a Cerrón. Sostuvo que Castillo debe deslindar por completo de la propuesta del exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, ya que lo que plasma en su ideario ‘es anacrónico e inviable’.

“Lo que debemos descartar por completo de Castillo es el programa del señor Cerrón, que es simplemente no viable, anacrónico y firmada por Hanna-Barbera porque es de ‘Los Picapiedra’. El programa de ‘Los Picapiedra’ es el programa de Cerrón, el ‘Estado absoluto, ‘de aquí mando yo’, ‘la dictadura del proletariado’, ‘la prensa única’, ‘la televisión solita’”, acotó.

También sostuvo que Castillo debe rodearse de gente inteligente y que haga viable su gobierno, pero sin claudicar a sus principios.

“No estoy muy seguro de que Castillo) entienda bien, capte bien en este momento el tamaño del desafío y digamos la calidad de sus responsabilidades (como posible presidente). No estoy muy seguro, pero quiero creer que sí, porque en fin el entusiasmo me tiende a ganar, pero no estoy muy seguro… Lo que sí puedo decir con certeza es que si Castillo no se rodea de gente inteligente, que sin claudicar de sus principios haga viable su gobierno, está frito”, remarcó.

Finalmente, consideró que sería suicida si Castillo hace un giro económico hacia la ultraizquierda. Sostuvo que sería alarmante que reemplacen a una figura como Pedro Francke si este llegara a ser consejero o futuro ministro de Economía y Finanzas.