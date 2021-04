A continuación, algunas de las ya famosas Pepitas del diario Trome:

PRIMEROS

Nos preguntan quiénes fueron los primeros peruanos en emitir su voto. Bueno, lo hicieron nuestros compatriotas que residen en Wellington y Auckland, en Nueva Zelanda. Por la diferencia horaria con nuestro país, sufragaron el sábado por la tarde. Hummm…

UNA PENA

Las Elecciones Generales se tiñeron de negro, ya que el candidato al Congreso por Somos Perú, Rolando Esteban Aguirre, falleció víctima del Covid-19. Él también se desempeñó como regidor del municipio de Lima Metropolitana. Nuestras condolencias para su familia…

LO ACLARA

Así que el JNE pegó una aclaración. Aseguró que su presidente Jorge Salas Arena no dio luz verde a ningún medio internacional para que publique encuestas. Dizque eso no es su atribución y que circulan ‘versiones tendenciosas’. Las cuentas claras y el chocolate espeso. No me diga…

LO NIEGAN

Oído a la música. La Marina de Guerra del Perú negó la veracidad de una información difundida en el ciberespacio, donde se indica que dicha institución castrense estaría enterada de un intento de fraude electoral. Es bueno que se desmientan ese tipo de rumores. Ayayay…

DESAYUNOS (I)

En redes sociales cuestionaron que el JNE no haya prohibido los desayunos electorales de los candidatos presidenciales, ya que se vio gran aglomeración de gente en ellos, lo que pudo ser fuente de contagio del Covid-19. Los usuarios preguntaron: ¿Por qué no fueron virtuales…?

DESAYUNOS (II)

Otros cibernautas criticaron que en los desayunos de quienes aspiran al ‘Sillón de Pizarro’ se vean opíparos platos (leche, chicharrón, tamal y otros), cuando hay muchos peruanos que no tienen ni para comer y se la tienen que buscar día a día. Tienen razón…

‘FORREST’

Fiel a su costumbre y como hombre que perteneció a las Fuerzas Armadas, Ollanta Humala (Partido Nacionalista) empezó su día saliendo a correr. Se mantiene en forma, pero cuando hacía su ejercicio se escuchó que le gritaban: ¡Corre, Forrest, corre! Se pasan…

‘CANILLITAS’

Los vendedores de periódicos (‘canillitas’) trabajaron duro y parejo. A partir de cumplir con su deber cívico, también mantuvieron a la población bien informada. Antes de sufragar, muchos votantes compraron su diario, sobre todo Trome, para estar bien informados…

TEMPRANO

Gran cantidad de electores llegaron a sus centros de votación tempranito para poder sufragar. Esto se vio en el Parque de las Leyendas (San Miguel) y en el Parque Ecológico (San Martín de Porres). Eso sí, se demoraron en instalar las mesas de sufragio. Nooooo…

SIN INSTALAR

En el colegio San Antonio de Padua no se instalaron mesas de sufragio hasta pasadas las 8:40 de la mañana. Los que más sufrieron fueron los adultos mayores y personas con discapacidad. Esto ocurrió a lo largo y ancho del territorio nacional. ¡Qué feo…!

‘MELCOCHITA’

Y aunque no lo crean, el gran ‘Melcochita’ no fue ajeno a estas Elecciones Generales. Estuvo en el desayuno electoral de Hernando de Soto (Avanza País), quien le dijo que era ‘uno de los mejores comediantes de norteamericana’. Pero si es recontra peruano, ¿qué le pasó…?