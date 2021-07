El psicólogo social Mauricio Saravia indicó que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, debería empezar por reunirse con las bancadas que estarán presentes en el nuevo Congreso y plantear algunas líneas comunes en un posible gobierno suyo, sobre todo en temas urgentes.

“Siento que Castillo no es claro en esa manera de entender las cosas (sobre la gestión). Creo que recién está asimilando dónde está. Una medida muy simple, muy sencilla, podría ser empezar a juntarse con las bancadas. El Congreso ya es algo oficial, y hay bancadas que van a decir, yo me quiero reunir con el candidato que tiene 99.9 por ciento de probabilidades de ser presidente. ¿Por qué no empieza por ahí?”, dijo en Ideeleradio.

Saravia agregó: “¿Por qué no empezar por sentar y plantear líneas comunes? Lo de la vacunación no solo es un tema de urgencia, sino es un tema que le va a permitir, además, tener uno o dos meses de gracia si la cosa continúa como se está desarrollándose y eso hasta políticamente puede ser un acierto”.

NO GENERAR ANGUSTIAS

Del mismo modo, dijo que Castillo debería pensar en cómo articular líneas de gobierno y contar con un equipo económico serio para darle tranquilidad a la ciudadanía y no generar angustias.

“Venimos de una pandemia del Covid-19, hemos tenido una recesión brutal de la cual afortunadamente parece que vamos a salir medianamente rápido, pero eso se logra sosteniendo un equipo económico que sea serio. Hemos tenido elecciones, y tenemos este Congreso y petardeos de instituciones por todos lados y tenemos una situación en la cual la ley es absolutamente risible”, manifestó.

También sostuvo: “Castillo tiene que ver sobre cómo articular líneas que empiecen a darle tranquilidad a la gente y que no empiecen a volver a generar esas angustias por las que hemos pasado hace poco”.

De otro lado, consideró que Castillo deberá marcar distancia con los sectores del partido Perú Libre que vienen siendo investigados en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

“La otra cosa que es bien importante es definir qué hará Castillo con el fardo de Perú Libre como partido. No es broma. Todo lo que está saliendo, por la polarización parece que fuera ataque cerrado contra Castillo, pero no son denuncias sin fundamento, no son cosas inventadas”, advirtió.

Finalmente, Saravia señaló que ‘mientras más rápido Castillo logre encontrar un consenso entre gente de Perú Libre que quiera construir y sectores de la izquierda que quieran avanzar en ese sentido, menos pesado va a ser ese fardo y más rápido va a poder avanzar”.