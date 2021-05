La antropóloga especializada en políticas públicas, Norma Correa, manifestó que el candidato a la Presidencia de la República por Perú Libre, Pedro Castillo, no convence con su propuesta económica. Además, dijo tener la impresión de que el líder del ‘partido del lápiz’, Vladimir Cerrón, juega en su contra.

“Castillo tiene un gran problema y este es que su propuesta económica no convence”, dijo en Ideeleradio. Agregó que dos de los principales talones de Aquiles del aspirante al ‘Sillón de Pizarro’ son lo antes manifestado y lo institucional. También indicó que Cerrón no ayuda a trasmitir un mensaje ordenado en este escenario con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales.

Correa también manifestó lo siguiente: “Es perfectamente legítimo que ellos digan, miren ahí tenemos nuestro ideario programa, eso es lo que creemos y lo que hay, pero explíquenlo, díganlo. Y ese tema para mí es uno de sus principales talones de Aquiles, por no mencionar el tema institucional… No quiero dejar de mencionar el rol de Cerrón. Yo tengo la impresión que no quiere que gane (Castillo). No me parece que lo está ayudando a transmitir la idea que son un partido, ordenado y que tienen sus ideas, que están en una competencia en segunda vuelta, pero que expliquen claramente cómo harán las cosas sin ambigüedades y sin rollos etéreos para el elector”.

NO ES TEMA MENOR

Puso énfasis en que la propuesta de Castillo en el ámbito económico no es un tema menor. Precisó que no se trata de un tema entre ricos y pobres.

“El tema económico en el caso de Castillo a mí no me parece un tema menor y enfocarlo como una cuestión de ricos y pobres; ahí sí están cometiendo un error, porque conforme vaya pasando las semanas la gente va a empezar a preguntarse: ¿Esto finalmente cómo aterriza a mi vida cotidiana?”, acotó.

Añadió: “Si es que la propuesta de Castillo no convence de que su propuesta de cambio se va a traducir en mayores seguridades para los hogares -estén donde estén ubicados- creo que ahí tiene un talón de Aquiles y haría mal en minimizarlo”.

Finalmente, Correa sostuvo: “El tema es que nos queda un mes de campaña y ambos candidatos van a tener que aterrizar y empezar a mostrar equipos. Hasta ahora el foco estaba en cada uno de ellos. El tramo que viene va a cambiar no solo por los debates que vienen, sino la prensa va a empezar a indagar y la gente va a preguntarse cómo llevarán sus propuestas de cambio. Estos números se van a mover, más en las próximas semanas resulta obvio”.