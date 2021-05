Ya sea en declaraciones a la prensa o en mítines de campaña, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) han dado a conocer sus propuestas referentes al tema económico. Estas fueron puestas bajo análisis por los economistas Paola del Carpio y Alonso Segura, este último fue titular de la cartera de Economía y Finanzas.

Eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): Propuesta hecha por Castillo, quien también planteó un Banco de los Trabajadores. Para Del Carpio no queda claro lo que el candidato de Perú Libre plantea hacer con el sistema de pensiones y consideró irresponsable ‘lanzar afirmaciones de ese tipo en un momento en que el mercado ya tiene suficiente incertidumbre’. Además, dijo que en este tema se debe marcar ‘una línea de alto’, pues los ahorros de los ciudadanos forman parte de la propiedad privada.

Segura manifestó que los fondos de las AFP son cuentas privadas, por lo que sería ilegal que el Estado disponga de ese dinero. En cambio, indicó que la discusión sobre las AFP debería apuntar a cómo tener un sistema de pensiones que genere ‘mayor cobertura, más gente con pensión, mayor densidad de contribuciones’.

Agregó que mejorar el sistema pensiones implica tomar en cuenta el estado de la estructura productiva del país y el mercado laboral.

Suspender impuestos a Mypes: Castillo planteó no cobrar impuestos a las micro y pequeñas empresas (Mypes) por tres años como incentivo para su formalización. Al respecto, Del Carpio señaló que esa medida no asegura que los beneficiados mantengan la formalidad después del periodo de gracia. Sostuvo que el esfuerzo debe dirigirse a lograr que las empresas sean más productivas y de ese modo ‘la formalidad sea más alcanzable para ellas’.

Segura preciso que actualmente un gran número de pequeñas y micro empresas ‘prácticamente no pagan’ impuestos, pues en el régimen tributario del RUS la escala más baja es de ’20 soles por todo concepto mensual’; sin embargo, señaló, no por ello se han formalizado o han crecido.

‘Bono Oxígeno’: Propuesta de Fujimori de entregar 10 mil soles a los deudos de fallecidos por el Covid-19. Del Carpio observó que esta se suma a una serie de propuestas de Fuerza Popular que implican un gasto fiscal sin que se explique cómo se financiaría.

“La sostenibilidad fiscal del país no está en el mejor momento, estamos un poco al límite, no estamos hablando de un espacio fiscal amplio para hacer ese tipo de medidas. Lo que no escucha es cómo voy a generar más ingresos para el Estado, al tener este tipo de medidas de gasto tan repartidas por todos lados”, remarcó.

Generar deuda: Respecto a la posibilidad de generar deuda al borde del 40% del PBI (Producto Bruto Interno) para generar gasto público, como propone el equipo técnico de Fuerza Popular, Segura indicó que actualmente ya estamos en el orden del 36% del PBI en deuda y las medidas propuestas podrían sobrepasar ese nivel.

No obstante, Segura indicó que las propuestas de Fuerza Popular pueden ser debatidas sobre su viabilidad, pero consideró ‘francamente preocupantes’ los planteamientos económicos de Perú Libre. (Con información de RPP)