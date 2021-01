Desde Chiclayo, César Acuña se refirió a la exclusión del Jurando Electoral Especial de Lima Centro, que lo sacó de la carrera por la presidencia del Perú en las elecciones del próximo 26 de abril de 2021. En ese sentido, dijo que confía en que el Jurado Nacional Electoral corregirá la decisión y lo incluirá nuevamente en la plancha del partido Alianza para el Progreso.

“Me da más fuerza, me da ganas de trabajar más porque segunda vez ya no pues... basta una vez que me excluyeron en 2016 por buena gente”, dijo el candidato de APP.

Por otro lado se refirió a los memes que se burlan de su exclusión y aseguró que no lo desmoralizarán. “Los memes no me van a bajar la moral, jamás”, sentenció César Acuña.

Finalmente, insitió en la inocencia de su hermano, de quien asegura que fue sentenciado sin ser escuchado.

TROME - César Acuña sobre los memes que se burlan de él: “No me van a bajar la moral”