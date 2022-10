¡No hay ni ánfora! Señora de 81 años llega a votar pero su mesa está vacía: “No es justo”

La fiesta electoral inició este domingo, no obstante, en algunos lugares los invitados no se enteraron que acudir era obligatorio. Este caso se ha repetido en varias localidades del país pero llamó la atención lo sucedido en una mesa de Jesús María, donde no llegó ningún miembro de mesa...no había ni ánfora.

TE VA A INTERESAR | Elecciones 2022: ¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Juan de Lurigancho?

Este hecho de ausentismo electoral afectó a la única ciudadana responsable de dicha mesa. Estamos hablando de la señora Dora Angulo, quien a los 81 años y sin obligación de votar, acudió desde temprano para sufragar.

Lamentablemente, la señora Dora ha tenido que esperar a ver si algún miembro de mesa (o suplentes) llega. Sin embargo, la mesa permanece vacía ya que ni siquiera han aparecido votantes que se ofrezcan de voluntarios.

“No es justo, yo he servido a mi patria 5 veces y la juventud de ahora nada. Antes no nos pagaban nada, si yo tuviera menos edad me quedo. Así tiene que ser todo ciudadano, es la obligación de todo peruano”, afirmó a las cámaras de América Televisión.

La reprimenda de la señora Dora a los miembros de mesa ausente partió también de la indignación, y es que según las normas electorales, si no se abre una mesa hasta el mediodía, se cierra definitivamente y todos los que votan en dicha mesa deberán pagar la multa.

Reportero busca EN VIVO a joven que se fue corriendo para no ser miembro de mesa

Este domingo 2 de octubre se llevan a cabo las elecciones municipales y regionales, sin embargo, algunas mesas de votación aún no han terminado de instalarse debido a la falta de miembros. Como en el caso de Jesús María, un ciudadano salió huyendo cuando le pidieron que integre el equipo para iniciar con el sufragio.

El periodista Fernando Llanos llegó hasta el lugar de votación y reveló que un muchacho entregó su DNI, sin embargo, se fue corriendo para no integrar la mesa de votación.

“ Pasó un tema anecdótico, llegó un elector, le tomaron el DNI y después nos hizo la del fugitivo, se fue corriendo . Vamos a buscarlo, trabajo de búsqueda... Ya se hizo humo, se evaporó, nadie quiere completar la mesa”, dijo el periodista Fernando Llanos.

TE VA A INTERESAR