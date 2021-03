La psicoterapeuta Carmen González indicó que el candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular) es muy confiado y contesta generalidades, cuando debería ser más cuidadoso en presentar los detalles de su plan de Gobierno.

“Me parece que lo que él quiere es llegar al público, y allí es donde me parece que está gastando toda su energía, pero está descuidando esta parte cuidadosa que tiene que tener para mostrar su plan de gobierno”, dijo la también conocida ‘doctora Cachetada’.

La experta agregó: “Como está tantos años en política es demasiado confiado, pero no se da cuenta que necesitamos saber qué es lo que va a hacer, entonces contesta generalidades. No sé si es exceso de confianza o algún nivel de autodestructividad”.

En otro momento, sostuvo que es positivo que Lescano no responda de igual manera cuando lo agreden. Sin embargo, consideró que ‘habla generalidades’.

“Sí noto algo positivo (en Lescano) que lo agreden y no responde de igual manera. Algunas veces responde, pero no siempre. No lo veo como una persona violenta o con grandes problemas. No lo veo”, acotó.

LO CUESTIONA

También cuestionó al aspirante al ‘Sillón de Pizarro’ por haber dicho, en relación al Covid-19, que se debe ir ‘ir investigando, viendo y analizando si el cañazo es un mecanismo adecuado para poder prevenir este tipo de enfermedades’.

González añadió que no ve como ‘pecado mayor que Lescano haya expresado que si llega a ser presidente de la República, pedirá oficialmente a Chile que devuelvan el Monitor Huáscar.

VERÓNIKA Y DE SOTO

Respecto a la candidata presidencial de Juntos Por el Perú, Verónika Mendoza, manifestó que la ve como muy preparada, más racional, pero no emocional. También consideró que su discurso podría pegar más si es que ella hablara también con el afecto.

“A Verónika la veo más cuajada que la vez pasada. A ella la veo más racional y no la veo emocional. La veo muy preparada, yo creo que es honesta, pero el discurso podría pegar más si es que ella habla también con el afecto. Creo que cada vez mejora, al igual que la misma Keiko Fujimori (Fuerza Popular) que mejora, pero el asunto no está en la palabra, el asunto está en quién eres, en qué representas”, remarcó.

En otro momento, González dijo que ve al aspirante presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, como un intelectual, ostentoso de su personalidad. Dijo, como hipótesis, que tiene ‘una necesidad de mostrar un reconocimiento’.

“A De Soto lo veo como un intelectual, ostentoso de su personalidad. Creo que él se ha creado un personaje como que fuera muy importante y siempre está diciendo que él va por el mundo. O sea hay una necesidad de mostrar un reconocimiento”, puntualizó.