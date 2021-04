¿Cuántas mesas de sufragio y cuántos locales de votación habrá?

Más de 86 mil mesas de sufragio se instalarán en unos 11 mil 918 locales de votación.

¿Cuánto duran estas Elecciones Generales?

Debido a la pandemia del Covid-19 tendrán una duración de 12 horas (de 7 a.m. a 7 p.m.).

¿Qué es el voto escalonado?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recomienda a los electores acudir a votar por turnos para evitar las aglomeraciones. Se ha establecido un horario escalonado, de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). El grupo prioritario son los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo. Se sugiere que asistan entre las 7 a.m. y 9 a.m.

¿Cuál es la situación de los jóvenes de 18 años?

Pueden votar todos los ciudadanos que cumplen 18 incluso hasta este domingo 11 de abril. Si no llegaron a realizar el cambio del DNI amarillo al DNI azul, se ha dispuesto que puedan votar con el DNI amarillo.

¿Se puede votar con el DNI vencido?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió la validez de los DNI vencidos hasta el 30 de junio. Por lo tanto, sí se podrá votar con el DNI vencido.

¿Es obligatorio portar el DNI?

Solo se podrá acudir a votar con el DNI. Si este documento ha sido extraviado o robado, las dispensas por no acudir a votar podrán tramitarse desde el lunes 12 de abril. Además, cada elector deberá llevar su propio lapicero, de preferencia de color azul, para sufragar.

¿En qué caso podrían pedir el retiro rápido de la mascarilla?

El protocolo de seguridad preparado por la ONPE para estas elecciones detalla que el presidente de mesa podrá solicitarle al elector bajarse levemente la mascarilla, conteniendo la respiración, para su identificación.

¿Cuáles son las multas?

Las multas a imponerse si no se cumple con el deber cívico de ir a sufragar son las siguientes: Distrito No Pobre 88 soles, Distrito Pobre No Extremo 44 soles y Distrito Pobre Extremo 22 soles. Además, no ejercer la función de miembro de mesa o haberse negado a remplazar a un miembro de mesa, se castiga con una multa de 220 soles. Y si no cumpliste con ser miembro de mesa y adicionalmente no participaste en las elecciones, corresponderá el pago de la multa por ambas omisiones.

¿El lunes 12 irán a sus respectivos trabajos los miembros de mesa?

Según decreto supremo, el lunes 12 de abril será día no laborable para aquellos ciudadanos que se hayan desempeñado como miembros de mesa. Ese día será de naturaleza ‘no compensable’ y los empleadores del sector público y privado tendrán que adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido. Como se sabe, el pago que dará el Ejecutivo por ser miembro de mesa es de 120 soles.