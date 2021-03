El sociólogo Sandro Venturo manifestó que si bien los debates presidenciales ayudan de manera significativa (a tener un poco más claro por quién vamos a votar), no son el único elemento que definirá en el ascenso o descenso de los que buscan llegar al ‘Sillón de Pizarro’ en estos últimos días, ya que estas Elecciones Generales (a desarrollarse el domingo 11 de abril) tienen ‘más de tómbola’, por cuanto un factor vinculado al azar puede ser decisivo.

“Creo que los debates ayudan a veces de manera significativa, pero no son el único factor en estas últimas semanas donde una afirmación mal dada, un destape periodístico, un caso judicial como le pasó a (Daniel) Urresti (Podemos Perú) en estas últimas elecciones, que lo tumbó, o cualquier otro factor azaroso puede ser decisivo en estas elecciones que tienen más de tómbola, de sorteo, que de una carrera sostenida hacia el gobierno”, señaló el especialista a Ideeleradio.

Precisó que si bien los debates influyen, serán las declaraciones y los destapes de estos últimos días, los que podrían determinar o inclinar ciertas candidaturas. Brindó, además, ejemplos de lo ocurrido en las elecciones presidenciales y municipales.

“Los debates influyen y no, dependen de muchas cosas. Depende de las declaraciones, de los destapes de estos días a cada candidato, influyen. Alfredo Barnechea no cayó finalmente por un debate, sino porque una noticia, lo del chicharrón, lo terminó desnudando un carácter aristocrático, que es claramente antipopular en el país… A Jorge Muñoz, en las últimas elecciones municipales, el debate sí lo ayudó a escalar, las últimas dos semanas su candidatura y finalmente ganarla. (Fernando) Olivera tuvo una participación muy comentada después del debate cuando arrinconó a Alan García, pero eso no fue suficiente para que creciera en las encuestas”, remarcó.

CASTIGANDO

En otro momento, Venturo indicó que la gente no está siendo tolerante y viene castigando a los que postulan a la Presidencia de la República. Dijo esto, al comentar el bajo respaldo que reciben todas las candidaturas en este proceso electoral.

Asimismo, consideró que la figura del antivoto parece también una bastante gastada. Sostuvo que hay una ciudadanía que no encuentra un candidato por la cual votar.

Finalmente, Venturo afirmó: “Hay un indicador de la ausencia de oferta electoral. Es decir, hay ciertas marcas —vamos a llamarle— como el Frepap, Partido Morado, Somos Perú que son marcas que tienen recordación en el mercado político del Perú y que no tienen candidatos que las impulsen. En ese sentido, son plataformas desperdiciadas”.