El politólogo Carlos León Moya señaló que el candidato a la Presidencia de la República, Yonhy Lescano (Acción Popular), se muestra algo confiado cuando responde las preguntas que se le plantean en sus apariciones públicas. No obstante, ve improbable que no esté en la segunda vuelta electoral.

“Lo veo improbable (que Lescano no pase a una segunda vuelta). Parece haberse confiado (en las respuestas que da en sus apariciones públicas). No hablo a nivel de mítines o ‘campaña de tierra’, que a juzgar por las fotos le sigue yendo muy bien; estuvo en Puno hace poco, y fue recibido como un hijo pródigo, por ahí me parece que la cosa le sigue funcionando bien, pero cuando ha tenido apariciones públicas, después de las últimas encuestas ha flaqueado”, indicó el especialista.

Para León Moya, el aspirante al ‘Sillón de Pizarro’ parece no prepararse de manera adecuada para responder a las preguntas de los hombres y mujeres de prensa. Sostuvo que su performance pública no resulta la mejor.

“Los periodistas son más incisivos y él más bien parece no prepararse de manera adecuada. (Lescano) saca lo del cañazo (para combatir el Covid-19), no tiene equipo, le sacan lo del plan, lo del Huáscar. A todas esas cosas que tú podrías prepararte para responder mejor, Lescano parece haberlas desdeñado y ha respondido flacamente. No sé si eso tenga algún tipo influencia con su caída, quizás, pero en todo caso su performance pública no es la mejor”, afirmó el politólogo.

SIN LESCANO

Por otra parte, Patricia Zárate, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señaló que podría darse una segunda vuelta electoral sin la participación del candidato acciopopulista.

“(¿Puede haber una segunda vuelta sin Lescano o no?) Según los últimos datos de la encuesta (de IEP), sí. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) está con las justas empatada, pero yo creo que no va a subir mucho más. Entre los cinco que están adelante sí creo que pueden estar, y, en realidad, hay que fijarnos en los que están creciendo al final”, manifestó.

Zárate agregó: “(Hay que fijarse en eso), porque eso siempre pasa en las elecciones. No es el que estuvo al inicio a veces tampoco el que estuvo en enero, sino el que empieza a crecer en febrero o marzo son lo que tienen más posibilidades, y no hay que dejar de lado a Hernando de Soto y a Verónika Mendoza”.

Finalmente, estimó que los debates electorales pueden generar temas de discusión en los medios de comunicación, así como formatos virales que pueden tener mayor impacto.