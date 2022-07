La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, aseveró que no se pueden llevar adelante políticas públicas sin que exista una continuidad de las autoridades que lideran las instituciones.

En declaraciones a RPP, Barrios reiteró su pedido para que se convoque al Consejo de Estado, pues esto solo genera que los problemas se incrementen y puso como ejemplo la anunciada huelga de los sindicatos del Poder Judicial, la cual paralizaría a este poder del Estado.

“Ninguna política pública es seria cuando hay un cambio permanente de quienes dirigen las instituciones, la falta de convocatoria al Consejo de Estado solo agudiza los problemas vivimos, una gran crisis política, económica y social, por eso pedimos que se convoque al Consejo, estamos ad potras en el sistema de Justicia de las huelgas de los sindicatos del Poder Judicial que paralizaría todo el aparato judicial”, afirmó.

“Esperemos que a partir de ahora se puede llevar adelante esta reunión [el Consejo de Estado]”, puntualizó.

Sus palabras se dieron luego de que participara este viernes, desde la ciudad de Trujillo, de la inauguración de la Unidad de Flagrancia en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), en la que también estuvo presente Pedro Castillo.

Cabe indicar que el día de ayer, el Congreso censuró al ministro del Interior, Dimitri Senmache, el quinto en lo que va del presente Gobierno.

En otro momento, reiteró su crítica hacia la iniciativa legal propuesta por el Gobierno para que se sancione a jueces y fiscales que filtren información reservada.

“El código penal ya establece que los jueces y fiscales deben mantener la reserva y si no lo cumple hay una sanción que puede llevar a su destitución, considero que este proyecto tiene un trasfondo. He dicho que esto no puede pasar por el Legislativo,”, expresó.