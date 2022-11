La embajada de los Estados Unidos de América en el Perú señaló que la libertad de prensa y la igualdad de derechos constituyen uno de los temas más importantes de su política exterior.

“La libertad de prensa es la base de una democracia saludable. EE.UU. apoya la labor de los periodistas, quienes brindan información veraz y transparente al público. El respeto por la igualdad de derechos para todos es uno de los temas principales de nuestra política exterior”, se lee en el mensaje.

Este pronunciamiento de la embajada del país norteamericano se da luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sea blanco de críticas por haber pronunciado palabras machistas contra la periodista Sol Carreño, de América Televisión.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Las declaraciones de Torres Vásquez se dieron el pasado 3 de noviembre, cuando, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica, hizo referencia al programa que conduce la mencionada periodista, Cuarto Poder.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora [Sol Carreño] saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el premier.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.

