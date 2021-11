El empresario pesquero y director de la transnacional Hayduk, Mildo Martínez Moreno, aseguró que fue contactado telefónicamente en reiteradas ocasiones entre los años 2009 y 2015 por el exjuez César Hinostroza para que sirviera como nexo a Fuerza Popular debido a su amistad con Keiko Fujimori.

Según informó La República, la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto ha revelado que Hinostroza Pariachi contactó entre aquellos años unas 44 veces a Mildo Martínez (29 veces en el 2009, 2 en el 2010, 6 en el 2013 y 17 oportunidades en el 2015).

Al ser consultado sobre estas numerosas comunicaciones, el empresario dijo que no recordaba específicamente la cantidad de llamadas ni que se hubieran realizado durante horas de la madrugada. “Me llama la atención, pues la comunicación no era tan fluida ni tan frecuente”, precisó.

“Lo que sí puedo recordar es que Hinostroza, quizá en tres o cuatro oportunidades, llamó a presentarse como un buen candidato para ser magistrado, no sé si como fiscal o como juez supremo, y pedirme alguna referencia de alguien que pudiera ayudarlo a evitar que lo descalifiquen, pues comentaba que había una campaña mediática en su contra”, señaló.

Específicamente, Mildo Martínez recuerda que el pedido era para que lo contacte con alguien del partido fujimorista Fuerza Popular.

“Alguna vez (César Hinostroza) insinuó si podía contactarlo con algún dirigente de Fuerza Popular, pero nunca le pude ofrecer nada, pues yo no tengo ninguna vinculación con el partido ni en asuntos políticos. Nunca atendí esos pedidos de apoyo político”, aseguró el directivo de Hayduk.

Contacto con Keiko Fujimori

Martínez Moreno reconoció que también fue contactado por el expresidente del ahora disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites, también investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El motivo fue similar al de Hinostroza Pariachi: fungir como nexo con Fuerza Popular y Keiko Fujimori.

“No recuerdo el contenido ni el contexto de las llamadas, pero con Orlando Velásquez nos conocemos desde que era rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Recuerdo que me regaló unos libros, aunque realmente sus llamadas buscaban que yo le hiciera de ‘puente’ con Fuerza Popular. No recuerdo detalles, pero es probable que yo le haya explicado que no tengo ninguna vinculación con el partido ni con asuntos políticos. Solo soy amigo personal de Keiko Fujimori”, manifestó.

Los registros de llamadas revelan que Mildo Martínez también fue contactado por la jueza superior del Callao Dora Carhuamaca Sánchez, el abogado José Castillo Alva y el relacionista público Luis Enrique Vidal Vidal, todos implicados en las investigaciones de Los Cuellos Blancos del Puerto por presuntos intercambios de favores entre magistrados y empresarios.

“A José Luis Castillo Alva me lo presentaron y luego me llamó a ofrecer sus servicios profesionales. Sin embargo, no le hicimos ningún encargo legal ni de ningún otro tipo [...] En el caso de Luis Enrique Vidal, fue algo similar: me llamó a ofrecer sus servicios de relacionista público, pero se le explicó que no los requeríamos”, indicó.

El empresario terminó señalando que no ha sido notificado por el Ministerio Público para que rinda algún tipo de manifestación por estas investigaciones, y dijo esperar que lo citen para aclarar oficialmente que no tiene ninguna relación con los investigados.