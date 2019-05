Enrique Cornejo queda en libertad luego de declarar infundado pedido de prisión preventiva

El magistrado Juan Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia, declaró infundado el pedido de prisión preventiva para Enrique Cornejo (ex ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García), Oswaldo Plasencia (ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico), Jorge Menacho (ex miembro del Comité de Licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima) y Raúl Torres (ex director de Provías Nacional), dictando contra ellos comparecencia con restricciones.

En tal sentido, declara infundado el pedido del Ministerio Público que solicitaba la aplicación de la medida de prisión preventiva por 36 meses a Enrique Cornejo y los imputados.



La Fiscalía había solicitaba esta medida por la presunta comisión del delito de colusión y otros en agravio del Estado, en su calidad de exfuncionario del Gobierno de Alan García.

El juez Sánchez determinó que los cuatro investigados tengan comparecencia con restricciones: no podrán salir de Lima o viajar al extranjero en el tiempo que dure el proceso y deberán presentarse cada 30 días en el juzgado del caso y justificar sus actividades.



La Fiscalía, representada por la fiscal adjunta Meryl Huamán, apeló la decisión del magistrado sobre Enrique Cornejo y los otros imputados.