Por: Johnny Valle

¿Tendrán las redes sociales un impacto decisivo en las próximas elecciones? ¿Deben recurrir a la aplicación TikTok los candidatos a la presidencia? ¿Qué son las ‘fake news’ y cómo combatirlas? Ante unas elecciones atípicas que llevarán los multitudinarios mítines a la plataforma virtual, el abogado especialista en derecho digital, Erick Iriarte, analiza el panorama.

Erick, ¿Cuál es el alcance que tiene internet en nuestro país?

En un reciente informe que publicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace dos semanas, se calcula que hay una penetración del 67% de internet a nivel de familia en todo el país.

De ese 67%, ¿Cuántas personas usan redes sociales?

El 97% está en Facebook.

Ante ese panorama, ¿Cuál será el impacto de las redes sociales en las próximas elecciones?

El principal impacto que tendrán las redes sociales está pensado en cómo la población se va a informar. Dos, qué pueden hacer los políticos para acceder a la información de otros (votantes) y cómo transmitirla a la prensa, en el caso de Twitter. En Instagram y TikTok tendrán que atraer a un público joven para que sepan que existen. Facebook y YouTube son para dar mensajes largos, pero deberán estar focalizados a las personas que siempre escuchan.

¿En Perú crees que sea decisivo?

Para alcanzar cupos congresales, más que la presidencia.

¿Es decir que la campaña en redes sociales servirá más a los congresistas?

Así es. ¿Sabes qué red social les conviene utilizar?

Imagino que Facebook porque tiene más alcance.

No. Twitter.

¿Por qué?

En Facebook lo que uno desea encontrar es información sobre la familia, los amigos. Ahí no esperas una campaña, un aviso. En cambio, en Twitter están los periodistas. Ellos son los que van a rebotar la información en los medios masivos. Y según un informe de Macro Consulting, la gente se sigue informando por los medios tradicionales porque estos tienen más alcance y porque no todo el mundo tiene internet e internet requiere un celular de alta gama, requiere datos.

¿Un seguidor en redes sociales significa un voto?

No. Un seguidor no es un voto. Un ‘like’ no es un ‘me gusta tu campaña’.

Es decir, ¿no ganará el candidato que tenga más ‘likes’?

No. La campaña en redes será quién consigue que más prensa rebote sus mensajes.

Urresti es un tuitero muy activo, ¿eso le da ventaja?

La cantidad de seguidores que tiene Urresti en sus redes no es su cantidad de votantes. En Chile, una candidata que era cero redes sociales terminó ganando la presidencia. Te hablo de Michelle Bachelet.

Erick, ¿qué son las ‘fake news’?

Es una información creada, diseñada y pensada, con un contenido falso o contrario a la verdad o realidad, para que un tercero pueda cambiar su opinión o posición.

¿Quiénes las crean?

Normalmente las crean aquellas personas que tienen la intencionalidad de alterar la posición de otra.

¿Quiénes regulan o sancionan las creaciones de ‘fake news’ en el país?

No están reguladas. Si es una difamación, una injuria, pánico financiero, alteración del orden social tienes al Poder Judicial. Pero se tiene que demostrar que hay una intencionalidad y eso es bastante complicado.

¿Cómo el ciudadano de a pie puede detectar las ‘fake news’?

Es sumamente complejo. La recomendación es que confíen en espacios o líderes de opinión que tienen validación por parte de la comunidad.

Durante esta campaña, una de las funciones que deberán cumplir los candidatos será neutralizar las ‘fake news’…

Mira, hay un concepto que dice: ‘no le des de comer a los trolls’. Si se van a dedicar a responder a las noticias falsas, no van a hacer campaña.

Leí que un youtuber en Alemania, con su opinión, decidió las elecciones parlamentarias… ¿Crees que pueda suceder lo mismo en Perú?

En Alemania hay mayor masa conectada, mayor utilización de redes. Para tener YouTube en tu celular, si no estás conectado al wifi, ¿cuántos megas te gastas en cinco minutos? ¿Entonces qué prefieres ver? ¿Cinco minutos de un candidato o cinco minutos de Netflix? Nuestros youtubers son fundamentalmente de juegos, cómics, geeks, no políticos.

¿Qué deben hacer los políticos para llegar a los más jóvenes?

Imagina a Daniel Urresti haciendo TikTok.

O a Hernando de Soto…

¿Te lo imaginas haciendo TikTok? El TikTok no es serio.

¿Deberían evitar usarlo?

Creo que van a tener que tomar una decisión muy clara sobre qué quieren hacer en esa plataforma.

Hay una delgada línea entre ser divertido y hacer el ridículo, ¿verdad?

Lo cual es complejo. Ántero Flores Aráoz, ¿hizo el ridículo o logró algún voto cuando grabó ‘Gato fiero’? Esa delgada línea es muy compleja en estos tiempos.

¿Has visto a George Forsyth ordeñando una vaca?

Forsyth está tratando de forzar algo que no es natural. Está confundiendo la utilización del espacio de las redes, viendo solo el lado jocoso sin entender la trascendencia que pueda tener. ¿Qué es lo que quiere un joven? Quiere trabajo, vacunas para sus padres, estudios. Un joven no quiere ver cómo bailas, sino qué le propones.

¿Si te doy a escoger una red social en donde jugártela para esta campaña, cuál sería?

Sin duda, Twitter porque tiene más alcance por el tipo de usuarios que están ahí.

¿Avizoras una guerra sucia en redes sociales durante esta campaña?

Twitter es una guerra sucia permanente. Estamos en medio de una guerra sucia y va a seguir después de las elecciones.

¿En redes sociales hay cierta ventaja de los políticos jóvenes sobre los ‘dinosaurios’, como ahora se les llama?

Sí, pueden tener una mayor aproximación a la comunidad en la medida que puedan divulgar su mensaje.

Erick, ¿cómo va la digitalización en nuestro país?

Muy retrasada, nuestros indicadores son malos a nivel internacional. Lo vimos en el tema del bono, en la educación. La visión de un Perú digital no la he escuchado a ningún candidato.

Finalmente, ¿algún mensaje a los electores en esta campaña atípica?

Elijan al candidato que quieran sobre la base de las propuestas y no a la cantidad de videos graciosos que puede publicar.