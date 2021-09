El destacado analista político Alberto Adrianzén manifestó que existe un conflicto entre la gente de Vladimir Cerrón o del mismo secretario general de Perú Libre y sectores aliados del Gobierno, y, precisó, estas pugnas deben terminar porque eso genera desestabilización y una suerte de división.

“De hecho, hay un conflicto interno en el Gobierno entre la gente de Cerrón o Cerrón mismo y sectores de aliados del Gobierno. He leído la entrevista al abogado de Cerrón en (la web del medio) Sudaca, y realmente es inadmisible que diga que Verónika Mendoza es casi una traidora, siendo un aliado muy importante de Castillo”, dijo.

Adrianzén añadió lo siguiente: “Esos conflictos deben cesar, desde mi punto de vista, y Cerrón debe pensar que lo que hace está totalmente equivocado, porque eso genera desestabilización del Gobierno y, al mismo tiempo, genera una suerte de división. Si se ve la votación (en el Congreso) sobre el ingreso de tropas norteamericanas al pueblo peruano, ves claramente cómo ha votado la facción parlamentaria de Perú Libre y cómo está dividida en tres pedazos, y entonces, entre las cosas que yo haría es tranquilizar el frente interno”.

Además, precisó que existe la necesidad de que el Gobierno resuelva sus problemas internos, tras considerar que estos están generando desorden, incluso, dentro del propio Gabinete Ministerial, que lidera el cuestionado premier Guido Bellido.

‘INADMISIBLE’

“Eso (la decisión de corregir el Gabinete Ministerial) pasa por resolver el problema interno del Gobierno, porque cada una de las alas tiene sus ministros, porque uno no puede gobernar teniendo cada uno sus ministros, teniendo alas que se pelean sistemáticamente… A mí me parece inadmisible que el premier Bellido le diga al ministro de Trabajo (Iber Maraví) que tiene que renunciar, y el ministro diga que no, que va a ir donde el presidente Castillo y este lo ampare y lo apoye. Ya me parece que es un desorden demasiado evidente, así no se puede gobernar, desde mi punto de vista. Yo creo que tienen que tranquilizarse internamente, resolver sus problemas internos”, remarcó Adrianzén.

Consideró que el presidente Castillo debe buscar la cohesión, porque no puede tener fisuras y problemas internos en el Gobierno cuando tiene una oposición que habla de vacancia y una derecha movilizada.

“No se puede gobernar con una oposición tan radical como la que tenemos en Jorge Montoya, Roberto Chiabra, en fin, un sector de Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú y tener problemas internos de esa naturaleza, que a mí me parecen absurdos. Como yo digo, el enemigo no está al costado, está al frente, pero parece que para algunos el enemigo está al costado y no está al frente”, enfatizó.