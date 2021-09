Atención autoridades. Una facción del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA ), que responde al nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército Popular Tupacamarista (FAR EPT), ha anunciado próximas conversaciones con el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) , que dirigen los hermanos Palomino en el Vraem, a fin de establecer una alianza para desatar una lucha armada en todo el país.

Según la ONG de derechos humanos Waynakuna, el ejército tupacamarista, que en la realidad historia política viene a ser un grupo terrorista, se esconde en territorio venezolano. No se tiene datos exactos del número de integrantes que tiene, pero se puede establecer que no deben pasar de 100. Esta facción del MRTA está protegida, según datos de inteligencia, por la dictadura de Nicolás Maduro, y opera dentro de los círculos bolivarianos.

Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de Waynakuna, dijo que es tal la libertad de la que goza este grupo, que incluso pueden posar en las calles de Venezuela y en lugares públicos con los pañuelos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

EE.UU. incluye en su lista negra de terroristas a los hermanos Quispe Palomino

Se sabe que tiene un grupo que opera en territorio peruano, muy reducido y centrado en la región San Martin. El mismo se dedicaría a labores del narcotráfico para su subsistencia.

HERMANOS PALOMINO

Sánchez agregó que el comunicado emitido por FAR EPT, que parece un acto descabellado, no lo sería del todo. En él invocan a los dirigidos por Víctor Quispe Palomino, alias camarada “José”, a no cometer los mismos errores del MIR el MRTA y Sendero Luminoso.

Luis Sánchez Cáceres, director de ONG Waynakuna.

MIRA: Pedro Castillo participó en conferencia con simpatizante de Abimael Guzmán en 2018 en Bolivia

Textualmente publican: “una nueva estrategia político-militar hecha a partir del análisis de las revoluciones”. Se entiende que lo que buscan realmente es una alianza terrorista entre ambas organizaciones criminales.

El comunicado titulado: “Ante la muerte del camarada Gonzalo, analizar el camino de la revolución peruana” seria una prueba de las ideas de esta facción del MRTA. La cual tendría campos de entrenamiento para sus huestes en la selva venezolana. Tal como lo muestran las fotos que hemos publicado. Además de eso, este grupo tendría apoyo militar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) un grupo terrorista colombiano, el cual, controla parte de las rutas del narcotráfico entre Colombia y Venezuela.

ESCUELA DE TERRORISTAS

Como dato macabro, tendría incluso una escuela para niños, a fin de formarlos en las ideas emerretistas. Es decir, adoctrinamiento ideológico a menores de edad.

Una de las razones para buscar a los emepecistas del VRAEM, seria la de intentar que le den la libertad a Víctor Polay Campos, quien, tras publicarse la ley sobre incineración de cuerpos de terroristas, seria afectado por la misma.

Para Sánchez, las comisiones de Defensa e inteligencia del Congreso de la República deberían tomar cartas en el asunto y exigir que los sistemas de vigilancia se incrementen en el VRAEM a fin de poder interceptar a esta comitiva que vendría desde Venezuela en búsqueda del MPCP, a fin de concretar esta alianza.

Igualmente el Ministerio del Interior también debería de tomar en cuenta esta denuncia y desplegar los controles de inteligencia respectiva. Se debe de incrementar el presupuesto en el VRAEM.

El flujo y éxodo de venezolanos en el país, podría facilitar las cosas para las FAR EPT, por lo que la Oficina de Migraciones debería estar alerta ante estos posibles hechos.

El grupo terrorista MRTA, es distante ideológicamente de las ideas del MPCP, sin embargo se debe entender que ambos buscarían un solo objetivo: Destruir el estado.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug muestra su anillo de compromiso (Video: América TV)