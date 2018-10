Facebook viral: Crean evento para darle 'una mejor calidad de vida' a Leyla Chihuán

La congresista de Fuerza Popular Leyla Chihuán dijo hace unos días que el sueldo de 15 mil 600 soles que percibe en el Congreso de la República no le alcanzaba. Por ello un grupo de usuarios de Facebook decidió crear un evento en favor de la parlamentaria.



Estos usuarios crearon el evento de Facebook "Colecta para darle una mejor calidad de vida a Leyla Chihuán", de manera irónica ya que mientras la parlamentaria dice no alcanzarle los 15,600 la gran mayoría de peruanos tiene que vivir con menos de 930 soles al mes.



"Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso. ¿Por qué? Porque simplemente para mí y para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima, sino también en el interior del país", manifestó hace unos días Leyla Chihuán en radio Exitosa.

Ya son cientos los usuarios de Facebook que se han unidos al evento. Ya son cientos los usuarios de Facebook que se han unidos al evento.

Estas polémicas declaraciones generaron el repudio de la población y el nombre de Leyla Chihuán se volvió una tendencia en Twitter, pero no precisamente a su favor.



Ya son cientos los usuarios de Facebook que se han unido al evento "Colecta para darle una mejor calidad de vida a Leyla Chihuán" y el número parece que crecerá.

Hace unos días la congresista Leyla Chihuán fue protagonista de la noticia, por la broma que le jugó un sujeto identificado como Piero Brescia.



Esta acción provocó cientos de reacciones ya se ha en contra de Leyla Chihuán como en su defensa.