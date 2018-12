Por: Óscar Torres



Es la imagen y voz que nos informa con jerarquía y simpatía todas las mañanas. Trome conversó con Federico Salazar en la sala de su casa sobre la coyuntura política y social de nuestro querido Perú.



Federico, ¿crees que realmente estaban ‘chuponeando’ a Alan García o es una maniobra aprista para victimizarse?

(Sonríe) Yo creo que no estaban ‘chuponeando’, pero soy consciente de que en política todo vale y, claro, el Apra aprovecha para sacar partido de eso y de alguna manera han logrado crear cierta distracción.



El líder aprista pretendió eludir a la Justicia al solicitar asilo a la embajada de Uruguay. ¿Te parece que planea fugarse del país?

Me parece que en este momento ya no puede planear eso. De repente en algún momento lo pensó, no sé, pero actualmente ya no puede. Ni siquiera considerarlo.



Tú conoces muy bien la vida política del Perú de los últimos años. ¿Cómo calificarías a Alan García?

Bueno, Alan García se quiso reinventar, pero creo que el pueblo peruano no se ‘comió el cuento’ y por eso está rechazado en las encuestas de opinión pública y Alan García es lo que es, es alguien que, a través del verbo y aprovechándose de la esperanza de millones de peruanos, ha estafado varias veces al Perú.



‘Hildebrandt en sus trece’ ha revelado que el fiscal José Domingo Pérez está acumulando una serie de pruebas vinculadas a las coimas del Metro de Lima...

Esperemos que sea así porque de lo que se trata es que haya un proceso de investigación contundente y que no pueda ser eludido. Yo he estado en desacuerdo con algunas de las medidas de todo este proceso investigatorio por el hecho de que creo que no siempre las pruebas han estado sólidas en cuanto a la responsabilidad y autoría de los delitos imputados. Una cosa es que pensemos que alguien tiene responsabilidad o que puede ser culpable y otra es que aportemos indicios razonables y suficientes para, por ejemplo, dar una prisión preventiva que, a mi parecer, es una medida bastante grave.

JORGE CUBA



El exviceministro Jorge Cuba se está acogiendo a la colaboración eficaz y habría revelado las presiones de Alan para que se ejecute el proyecto del Metro de Lima, donde se pagaron 24 millones de dólares en coimas. ¿Qué opinas?

Ojalá que eso se conozca formalmente y sea parte del expediente y que permita dar con otros datos y otros testigos que, en conjunto, logren hacer que la acusación fiscal sea sólida.



Pedro Cateriano me dijo que Alan tiene ‘dos gobiernos manchados por la corrupción’, pero el expresidente dice que nunca se vendió. ¿Le crees?

Bueno, son dos cosas distintas porque manchados por la corrupción están los dos gobiernos; ahora, si él es responsable directamente, eso lo tienen que probar los fiscales y ojalá lo hagan, ya que han hecho la acusación.



Los opositores a Vizcarra señalan que hay una criminalización de la política. ¿Qué piensas?

Más que eso, lo que hay es una presencia de criminales en la política y en todos los niveles. Fíjate lo que está pasando con los alcaldes y gobernadores regionales...

"Hemos reiterado hoy queja ante la OCMA y mi esposo Mark se ha reunido con el defensor del Pueblo", señaló Fujimori Higuchi. (Foto: Agencia Andina) "Hemos reiterado hoy queja ante la OCMA y mi esposo Mark se ha reunido con el defensor del Pueblo", señaló Fujimori Higuchi. (Foto: Agencia Andina)

PRISIÓN PREVENTIVA



Te has manifestado en tus columnas en ‘El Comercio’ en contra de la detención preliminar de Keiko Fujimori, ¿por qué?

La detención preliminar creo que carecía de algún tipo de fundamentación, incluso también estoy en contra de la preventiva, pero no he opinado sobre eso todavía en público, pues pienso que en ese caso tiene que estar absolutamente demostrado el hilo de la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva se han agarrado del Telegram, del hecho de que hubo esta compra de testigos y no creo que eso califique una voluntad de obstaculización de la justicia de parte de Keiko Fujimori personalmente. Tendría que demostrarse que ella dio una orden o tal, desde mi punto de vista. Me puedo equivocar, no soy ni abogado ni fiscal, ¿no? Y la tarea la tienen ellos. Yo respeto mucho la tarea jurisdiccional y la función que llevan a cabo, pero como todo ciudadano puedo opinar y tengo una opinión bastante independiente.



¿No te parece que las pruebas que presentó el fiscal Pérez sobre el lavado de activos en Fuerza Popular ameritan que esté detenida?

No, no creo que ameriten una prisión preventiva. Ameritan la investigación. Probablemente una medida como impedimento de salida, pero no algo tan grave como quitarle la libertad a una persona.



A ti en algún momento te han vinculado ideológicamente con el fujimorismo, ¿qué tendrías que decir?

Bueno, que no me leen.

El presidente Martín Vizcarra expresó su agradecimiento al gobierno de Uruguay por valorar la posición peruana ante el pedido de asilo de Alan García. (Foto: GEC) El presidente Martín Vizcarra expresó su agradecimiento al gobierno de Uruguay por valorar la posición peruana ante el pedido de asilo de Alan García. (Foto: GEC)

VIZCARRA



¿Cuál es el mérito del presidente de la república, Martín Vizcarra, en este momento?

El mérito es de haber llamado la atención y haber provocado una situación en la que enfrentamos la posibilidad de reformar la Constitución. El problema es que lamentablemente el planteamiento de sus reformas es muy malo.



Hay algunos analistas que aseguran que en el Perú hay ‘persecución política’. ¿Consideras que Vizcarra tiene poder de decisión en el Poder Judicial?

Primero, creo que no hay ‘persecución política’. Me parece que lo que hay es politización de algunas áreas del sistema de justicia. Politización en el sentido de ideologización, o sea, hay gente con ideas sobre la anticorrupción, sobre lo que hay que hacer en el país y tal. Y esas ideas a veces perturban un poco el aspecto profesional que deben tener las autoridades jurisdiccionales, pero eso no es igual a politización desde el punto de vista como era antes, que el Ejecutivo daba órdenes o llamaba a influencias y lograba hacer perseguir a alguien. Eso está descartado. Yo no creo para nada que el presidente Vizcarra, de quien discrepo en muchas cosas pero que respeto como persona, esté en algo así.



¿Crees que llegue a concluir su mandato el 2021?

Totalmente, sí, ¿por qué no?

"Quien dirige la institución es quien le habla. Yo puedo removerlo [al fiscal Pérez]", dijo Pedro Chávarry. (Foto: USI) "Quien dirige la institución es quien le habla. Yo puedo removerlo [al fiscal Pérez]", dijo Pedro Chávarry. (Foto: USI)

FISCAL DE LA NACIÓN



¿El fiscal de Nación, Pedro Chávarry, debe dar un paso al costado por sus vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?



No solamente por eso, sino por muchas cosas más. Sí debe dar un paso al costado y lo he publicado yo también. Creo que desde un principio él debió retirarse. El solo hecho de no ser una persona idónea y tener cuestionamientos debería hacer que dé un paso al costado para que alguien con esa idoneidad demostrada pueda llevar las riendas del Ministerio Público. Solo por un tema de imagen, incluso.



¿Te parece que el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho están haciendo un buen trabajo?

Están haciendo un trabajo bastante esmerado y bastante respetable, pero creo que por ejemplo, en el caso del juez Richard Concepción Carhuancho, hay ciertas exageraciones y ciertas resoluciones estándares para todo tipo de acusado o imputado o procesado y eso me parece que desvirtúa la puntualidad, el escrutinio y la meticulosidad con la que se tienen que resolver estos casos.



¿Consideras que tiene sustento la prisión preliminar de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol?

No he visto ese expediente con detalle, pero recuerdo las grabaciones y yo creo que la posibilidad de fuga de Edwin Oviedo era bastante alta y, bueno, la gravedad de los delitos imputados también es bien alta, ¿no?

NOTICIERO



Como periodista, ¿qué sientes en las mañanas cuando tienes que dar tantas malas noticias sobre violaciones, asesinatos o sicariato?

Es terrible. Salgo a veces muy deprimido, pero creo que estamos cumpliendo con la función de informarle a la gente el país terrible en el que estamos viviendo y la destrucción de los valores que se está experimentando.



¿De qué manera se puede cambiar esta triste realidad?

Muy lentamente, porque hay temas de valores que no van a cambiar de la noche a la mañana. Hay temas de familia. Hay temas de violencia por una tremenda frustración y todo eso se puede cambiar, pero tiene que restablecerse el principio de autoridad en todos los niveles y no lo hay ni en las familias ni en la ciudad ni en el país.



¿Eres optimista con el futuro del país?

Sí, pero a largo plazo, no en el plazo inmediato.



¿Por qué calificas al referéndum del domingo (hoy) de tramposo?

... Porque nos hace pensar que vamos a votar por algo que sabemos y, en realidad, la mayoría no sabe por qué va a votar. Van a votar un sí, un no, porque el Gobierno dice que voten un sí o un no, pero eso no es una reforma constitucional y la gente debería ser consciente de lo que va a cambiar con su sí o con su no, y no es consciente. Por eso es una trampa.

¿El próximo gobernante del Perú será un nuevo rostro alejado del establishment actual?

Difícil de saber en el Perú, donde todo cambia cada día, pero lo más probable es que sí o que sea una figura muy antigua, de repente, que nos haga recordar los valores antiguos, como fue el caso de Paniagua. Era alguien de la política antigua y que felizmente estaba ahí para recurrir a él, ¿no? Ojalá surja alguien en quien podamos confiar.



Gracias, Federico, y que todos los probadamente corruptos vayan a la cárcel...

Que vayan de todas maneras.