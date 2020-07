Por: Óscar Torres

Es uno de los periodistas más influyentes del país. Figura de ‘América Noticias’ y polémico columnista. Cada domingo es tendencia en redes sociales. Trome conversó con Federico Salazar , a quien previamente le dimos el pésame nuevamente por el fallecimiento de su padre, el también periodista y maestro Arturo Salazar Larraín, hace unos días.

Federico, en los últimos tiempos te has ganado muchos críticos sobre todo en las redes sociales. ¿A qué crees que se debe?

Que hay una tendencia muy fuerte a favor del gobierno actual, de la administración de Martín Vizcarra , y yo soy crítico de algunas cosas que hace este gobierno y por eso obviamente tengo esto en contra, y hay temas en los que, al margen del gobierno, hay una opinión peruana muy definida. Como, por ejemplo, el tema de la autoridad y esta defensa de la autoridad casi militar hasta excedida no admite mucha crítica. Hay mucha intolerancia, pero los periodistas tenemos que ser independientes, incluso de la mayoría.

Con frecuencia en tus columnas cuestionas al gobierno de Martín Vizcarra. ¿Crees que hay gente que dirige esos ataques hacia ti?

No me he puesto a pensarlo porque la verdad no me importa mucho. No importa de dónde vengan.

Presidente Martin Vizcarra anunció que convocará a un referéndum sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria (junto con las elecciones del 2021) y presentará al Congreso un proyecto de ley sobre los impedimentos para postular. (Foto: Presidencia)

REDES SOCIALES

Eres un periodista de experiencia, ¿por qué no tienes redes sociales como Twitter, Facebook…?

Porque tengo experiencia (sonríe). O sea, prefiero la experiencia a las redes. Las redes son importantes para comunicarse muy rápidamente sobre diversos temas, pero se han convertido en expresiones de emociones muy violentas a veces, entonces a mí no me interesa estar intercambiando emociones con gente que no conozco…

Cuando Vizcarra disolvió el Congreso tú escribiste que había roto el orden constitucional. Para ti, ¿es un golpista?

No, porque ya el Tribunal Constitucional (TC) lo ha legalizado. Sí creo que cometió una cosa que se llama golpe institucional. También se llama perforación de la Constitución. La perforación, a diferencia del quiebre, es que haces un hueco en vez de romper la madera. Obviamente no estoy a favor ni apruebo lo que hizo Martín Vizcarra de quebrar la continuidad constitucional…

Pero mucha gente aprobó que disolviera el Parlamento copado por el fujimorismo. ¿Qué opinas?

Es que mucha gente lo que quiere es zafarse de una determinada tendencia política y de hecho la opinión pública cambió porque ese Congreso fue elegido por una mayoría, pero las mayorías no son autodisciplinadas, es decir, si yo elijo a un presidente por 5 años y este presidente empieza a hacer barbaridades a mitad de camino, yo no tendría argumento para decir: ‘Hay que sacarlo, hay que botarlo a patadas porque no me gusta’. Tendría que ver si es que ha cometido una infracción constitucional que amerite algo de eso, pero la gente no se apega a principios ni a reglas de largo plazo. Eso es malo para el país, para su desarrollo institucional y también para su imagen externa.

¿Cuál es la principal conclusión que sacas de la gestión que viene realizando Vizcarra?

Yo no tengo nada en contra de él personalmente. No me parece que esté metido en casos de corrupción. Soy muy crítico de algunas cosas que ha hecho y una muy importante es la disolución del Congreso. Eso va a afectar al Perú en 10, 15, 20, 30 años. Hoy día ni nos imaginamos las consecuencias que eso puede tener. Por otro lado, soy muy crítico de los presidentes, y este es uno de ellos, que subraya el tema de la publicidad presidencial para mantener niveles de aprobación, aunque no importen los actos de gobierno que hacen. Por ejemplo, Tía María, el cierre del Congreso o el tipo de control ciego que se hizo en la pandemia.

¿Por qué crees que tiene tan alta aprobación en las encuestas?

Por eso, porque lo único que hace es ver, estudiar qué cosa le da aprobación popular. Entonces no tenemos un plan, una ruta, porque la única guía que tú puedes adivinar en este gobierno es qué cosa me va a dar popularidad. Eso es un error.

Políticamente hablando cómo calificas a este gobierno, ¿de izquierda, de centro, de derecha, populista o ‘caviar’?

Yo lo calificaría de gelatina. Va para allá, va para acá. No tiene una posición ideológica, no tiene una posición política. Lo que manda es una guía de la popularidad y ha creado un capital político, pero que no lo usa para nada. Si tú analizas las acciones y la ruta del gobierno hacia dónde va, no va a ningún lado.

‘CAVIARES’

A propósito, ¿cuál es tu definición del término ‘caviar’?, ¿quiénes son los ‘caviares’?

Es un término de Aldo Mariátegui, creo, ¿no? Entiendo que ‘caviares’ se refiere a un tipo de izquierda que goza al mismo tiempo de las facilidades de la burguesía. Son muy críticos de esta y del capitalismo pero gozan y viven del bienestar, y gustos personales de beneficios que vienen de estos. Para mí ‘caviar’ es una definición. Si alguien piensa así, ese es un ‘caviar’.

También has escrito que el gobierno ha fracasado en combatir el coronavirus y ha destrozado la economía…

Sí, porque el objetivo del confinamiento era desacelerar la tasa de contagios en un ritmo determinado y hacer estos famosos cortes a la curva, esta famosa meseta. La meseta nunca se consiguió a pesar de que la prometieron 30 veces. Si tú ves la curva de las cifras, tanto en lineal como en logarítmico, nunca se produce una meseta. Se ha producido una gran y larga ola.

¿Eso qué significa?

Eso significa que fracasó el tema de la meseta, fracasó porque el objetivo era contener la epidemia y no se contuvo. No se actuó a tiempo en los aeropuertos, tampoco con el oxígeno, el transporte público, en los mercados. Acá hay quienes dicen que pudo ser peor. Claro, pero acá nos encerraron 107 días. Destrozaron la economía y fue a cambio de nada. Si ya vas a destrozar la economía, por lo menos deberíamos ser un éxito en cuanto a contagios y estamos, creo, en el puesto quinto en el mundo.

Para ti, ¿cuál consideras que fue el principal error del gobierno al enfrentar la crisis sanitaria?

Veo un error del gobierno y hay un problema del Estado. Son dos cosas distintas. El Estado peruano es muy lento, está muy trabado con los trámites. El error del gobierno fue no atacar esos defectos del Estado que son los seculares. No es ni de Vizcarra ni de los últimos 5 años.

¿Entonces?

Probablemente de los últimos 30 años. El error de este gobierno es que eso no lo atacó. Otro de los errores fue continuar con los Juegos Panamericanos. Lo pudo haber parado y no lo hizo. Se gastó mil 200 millones de dólares que hubieran sido muy útiles en la pandemia.

URRESTI

Otro de tus enemigos es Daniel Urresti, ¿qué opinas de él?

Primero, que no es un enemigo. Es un congresista muy crítico y también es alguien que sabe sacar mucha ventaja de la popularidad. De paso le agradezco el saludo de condolencias que hizo, pero él va en el camino exactamente opuesto al que yo voy, por las ideas que tenemos. Entonces entiendo que él discrepe y me critique porque, además, como yo estoy en los medios, cada vez que habla de mí hay gente que le hace caso.

¿Este Congreso es peor que el anterior?

Yo tengo una definición: ‘Siempre el último Congreso es el peor’.

A raíz de la pandemia se han perdido más de 2 millones de empleos, la clase media se va a empobrecer. ¿Qué crees que va a pasar con nuestra economía?

La economía va a caer no solamente en cuanto al crecimiento, la medición normal es la tasa del crecimiento del PBI. Yo creo que la caída se va a acercar a un 20% a fin de año. Ojalá me equivoque, pero no parece ser porque no hay hasta ahora ni una sola palabra, ni una sola medida, ni una sola reforma en favor de la reactivación de la inversión.

Es importantísima la inversión en un país y más aún como el nuestro…

Este país no puede salir adelante si no se invierte, si no se atrae capital. En el contexto mundial ahora es dificilísimo, pero no se ha hecho nada. Se le ha dado la espalda a la inversión nacional y extranjera. Y eso va a demorar la recuperación. Nos vamos a recuperar en 5, 6, 7 años.

FUJIMORISMO

Por tus críticas al gobierno te señalan como fujimorista. ¿Qué tienes que decir?

No soy fujimorista. Esa es una lógica bastante elemental. O sea, como el gobierno se opuso al fujimorismo, si tú criticas al gobierno eres fujimorista. Eso no tiene ningún sentido. Además, funciona como chantaje moral.

¿Ha perdido fuerza el fujimorismo en la vida política peruana?

Claro, primero el fujimorismo nunca fue una corriente ideológica, de principios, de temas o de programas. Eso nunca lo tuvo, además porque el propio Alberto Fujimori se definía como un pragmático. Nunca le interesó el tema de las definiciones programáticas… No existen los ‘cadáveres’ en política, pero obviamente hoy día está desarticulado, no es una fuerza, no orienta a nadie en nada.

Vizcarra acaba de convocar a elecciones. ¿Crees que el aparato estatal va a hacer campaña por algún candidato de su preferencia?

No, no creo, no lo veo en ese perfil a él porque no le interesa mucho.

¿Qué piensas de las denuncias periodísticas que pesan sobre el cuñado y la secretaria personal del presidente?

Que ojalá no nos olvidáramos de investigar. Que la convocatoria a elecciones y el tema de la inmunidad lo hizo pasar como a tercer plano. Ojalá se mantenga la investigación y no se detenga en eso, y debería salir el presidente a decir: ‘No me amarro con nadie, y acá hay que ser muy duros con la investigación y en la sanción si es que hubiera lugar’. Eso tendría que haber dicho el presidente.

Gracias Federico, siempre es un gusto conversar contigo. Ojalá vengan tiempos mejores…

Así es. Gracias a ti Óscar, como siempre. Salúdame al ‘Búho’ por ese lindo homenaje a mi padre.

DEFINE A LOS POSIBLES CANDIDATOS

FORSYTH…

Tiene una opción.

URRESTI…

Tiene dos opciones.

SALVADOR DEL SOLAR…

Tiene una. No creo que él esté interesado.

KEIKO…

Ninguna.

JULIO GUZMÁN…

Como Keiko, ninguna opción.

VERÓNIKA MENDOZA…

Muy pocas y remotas posibilidades.

CÉSAR ACUÑA…

Si es candidato podría tener alguna opción, pero creo que no lo va a ser.

ANTAURO HUMALA…

Ese es alguien que es un tremendo potencial como candidato porque la situación en la que se va a quedar después de la pandemia va a favorecer a ese tipo de candidato explosivo.