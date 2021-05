Por: Oscar Torres

La distancia entre el candidato Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, según la última encuesta de Datum, se ha acortado. Por tal motivo, Trome conversó el reconocido periodista Federico Salazar .

Federico, en la última encuesta de Datum, Castillo ha subido 3 puntos y Keiko 8. ¿Te parece que puede haber una tendencia al crecimiento de la candidata Fujimori?

Lo que es claro es un cambio en las tendencias porque se pensaba que ya Castillo iba a afirmar su posición de preferencia electoral, pero esta encuesta cambia un poco las cosas, si bien no determina que le van a voltear el partido, abre una posibilidad.

Urpi Torrado dice que el comunismo no ha funcionado mucho como mensaje a la población. ¿Piensas lo mismo?

No necesariamente, depende del tipo de población y qué entiende la población por comunismo. Me parece que es un término bastante abstracto, lejano, del cual muchos no tienen noción, pero si en algunas partes de la sierra asocian esa palabra con la fase de terrorismo que vivió el Perú, sí entonces podría generar un rechazo.

EL ‘TERRUQUEO’

El propio Castillo se queja de que lo ‘terruquean’ y que no es comunista ni chavista. ¿Le crees?

Él puede decir que no es comunista y de repente no lo es. Puede decir que lo ‘terruquean’. O sea que le digan terrorista, no le han dicho. Lo que ha salido es la información de miembros de su bancada que están relacionados a procesos involucrados con casos de terrorismo.

Según tu análisis, ¿por qué un gran sector de la población apuesta por Castillo, un político que a todas luces se nota que no está preparado para dirigir un país?

Porque no lo conocen y llegó adonde llegó porque se fueron eliminando los que iban primero: Forsyth, Lescano, y así fueron cayendo. Y tomó votos, por ejemplo en el caso de Verónika Mendoza, que no querían ir al voto perdido y entonces se fueron hacia él. Pero después se manejó bien inicialmente frente a los medios y entonces a la gente le gustó que fuera un campesino, un profesor, alguien diferente, o sea, un ‘outsider’ porque estamos hartos de la clase política tradicional y lo estamos todos.

¿Y qué buscamos?

El Perú busca un rostro nuevo y Castillo es un rostro nuevo.

¿Coincides en que el voto de Castillo es el reflejo de la gente que ha perdido empleo, todo por la pandemia y está furiosa?

No solamente los que han perdido su empleo, sino mucha gente que tiene su empleo, que está cansada y fastidiada con las condiciones en las que trabaja, con el esfuerzo que hace y no ve los resultados. Y con la corrupción que ve a nivel de la política, por eso quieren un rostro nuevo.

¿Por qué no le crees al candidato de Perú Libre cuando dice que él es quien gobernará y no (Vladimir) Cerrón, fundador de su partido y quien fue presidente de la región Junín, sentenciado por corrupción?

Primero, él va por ese partido. Segundo, ante el Jurado Nacional de Elecciones el programa de gobierno que lleva el partido de Castillo es el que hizo Cerrón, sale la foto de Cerrón, sale la firma de Cerrón en ese plan de gobierno de Perú Libre. Y Cerrón es, además, el que armó todo el plan de esta candidatura. Y cuando uno gobierna, no gobierna solo, sino primero con sus congresistas y esos congresistas obedecen más a Cerrón que a Castillo.

¿Qué pasaría en el país si se aplica el plan de gobierno de Perú Libre?

La destrucción total. El plan de gobierno de Castillo y Perú Libre, para mí, es la destrucción total del Perú o de cualquier país que lo aplique.

Federico Salazar habla de la segunda vuelta en el Perú

EL ESTATISMO

El Perú ya ha vivido épocas de estatismo y expropiaciones durante el gobierno militar de Velasco. ¿Qué sucedería ahora si se vuelve a aplicar ese modelo?

Actualmente sin que haya llegado a la presidencia ya hay un daño que los inversionistas y las empresas que podrían interesarse en invertir en el Perú, por ejemplo en minería, ya ven que este es un país donde se la da cabida a este tipo de discurso que es antiinversión extranjera y anticontratos y antiseguridad jurídica… El daño que ya se hizo en este momento es espantar a la inversión.

¿Qué opinas de que Perú Libre va a eliminar las AFP? ¿Qué va a pasar con los afiliados al Sistema Privado de Pensiones?

Como todos sabemos, la ONP es un sistema de reparto que es malísimo y está condenado a la quiebra porque necesita que el Estado saque plata para poner y para distribuir a los pensionistas, entonces si eliminas a las AFP solo nos va a quedar ese sistema. Por otro lado, hay un tema que no se suele tocar con respecto a la AFP, que es la inversión. No solamente le permiten tener una pensión a los jubilados, sino que además permite juntar montos de dinero muy grandes para invertir en carreteras, en universidades, en hospitales.

¿Por qué crees que hay tanta gente que odia a Keiko?

Porque se lo ha ganado, ¿no? Las barbaridades que hizo el Congreso en el que tuvo mayoría Fuerza Popular, por el hecho de haber presionado para la salida de PPK. Y por otro lado, por la asociación con el fujimorismo.

Ella está reivindicando el gobierno de su padre. ¿Te parece una buena estrategia con todo lo que eso significa?

Claro, ella tendría que haber hecho deslindes que no los ha hecho claramente ni contundentemente. Por ejemplo, hasta ahora en Fuerza Popular dicen que el golpe de 1992 se dio por una circunstancia histórica particular y que nunca se va a repetir. Ese golpe no se debió dar. Y eso tendría que decirlo. No se debió dar bajo ninguna circunstancia. No hay circunstancia especial que justifique un golpe de Estado...

INDULTOS

¿Es un acierto o un error querer indultar a su padre Alberto Fujimori?

No le conviene esa idea que ella ya lanzó, pero en todo caso ahí es difícil juzgar a una hija que tendría una situación de poder y usaría ese poder para un tema digamos personal. Ahora, está dentro de las facultades de un presidente, pero creo que electoralmente es problemático.

¿Y que Castillo quiera hacer lo propio con Antauro Humala?

Lo mismo, ¿no? O sea, usar el poder para privilegiar una situación personal creo que no es atractivo para el elector, pero en todo caso yo creo que se lanzan esas ideas en la primera vuelta para negociar la segunda vuelta y decir: ‘Bueno, voy a dejar de lado esto’.

Explícale a la gente por qué es importante que en el país haya un gobierno que garantice las libertades, la inversión privada y respete la democracia…

El sueldo de todos nosotros o la posibilidad de hacer negocio, la posibilidad de vivir, de comer, de tener un techo para cada vez más personas, porque hay muchas que no lo tienen, está en la inversión, en las chiquitas, las grandes, las medianas. Sin dinero que se pone para negocios, para producción, no hay posibilidad de obtener un dinero de vuelta a nivel de salarios y remuneraciones o a nivel de retorno de capital.

POBRES Y RICOS

Castillo quiso posicionar en esta segunda vuelta un enfrentamiento entre pobres y ricos, ¿cómo lo ves?

Me parece facilista, populista, pero nuevamente irresponsable porque hay ricos y pobres en todas partes del mundo. Ahora que los ricos sean ricos porque los pobres son pobres, eso es de un facilismo elemental, ni de un niño de educación inicial.

Juan Carlos Tafur le dijo a Trome que Castillo ya había alcanzado un techo y Keiko tenía oportunidad de crecer. ¿Compartes ese criterio?

En términos generales, sí. Vemos en la última encuesta de Datum que hay un crecimiento marginal de Castillo y ha habido un crecimiento más sustantivo en el lado de Keiko Fujimori… Depende mucho de las campañas, o sea, no es que algo se va a dar de todas maneras.

¿Qué papel crees que está jugando Hernando de Soto?

Muy lamentable, muy triste. Está tratando de arreglar las cosas entre los dos candidatos cuando lo que tendría que hacer es simplemente manifestarse... Lo que necesitamos es definición y no especulación. Él está especulando.

Tú eres un conocido liberal en política. ¿Qué es lo que le conviene al Perú en estos momentos?

En este o en cualquier momento es alentar la inversión. El empleo, ordenarse, seguridad ciudadana, por ejemplo, me parece un tema que se requiere porque mientras no haya seguridad la gente no se va a sentir bien para trabajar, para funcionar, para desarrollarse, y también justicia. Sin la justicia, la propiedad no está segura, por lo tanto nadie es alentado a tener propiedad o hacer negocio, o a desarrollarse porque no está seguro. Entonces para qué me voy a sacrificar si de repente me lo quitan.

Estas cinco semanas que faltan serán claves. ¿Qué está viendo el elector peruano en estos momentos?

Está muy a la expectativa y yo creo que se está viendo a sí mismo porque la elección de la primera vuelta, como han dicho los especialistas, es una elección más emocional, más de reacción, ‘no me gusta esto’, ‘quiero protestar contra esto otro’. Pero ahora creo que se está viendo el destino que puede tener el Perú con una opción o con otra y está haciendo probablemente su análisis o su estimación, en todo caso de cuáles son las posibilidades, horizontes.

Gracias Federico...

Gracias a ti, Óscar.