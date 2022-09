El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseguró que será el Ministerio Público el que determine la falsedad de los dichos de Antauro Humala, quien negó haber hecho las actividades que se registraron para que pueda redimir su pena.

“Parece que es un sesgo de opinión, es un tema que como condición de exmiembro de las Fuerzas Armadas le invade una posición machista de no querer reconocer que haya hecho este tipo de actividades”, comentó en declaraciones a Canal N.

Chero precisó que hay registros de actividades educativas y profesionales que son firmadas por reos como Antauro Humala y por funcionarios del INPE que convalidan la información que se usa en recursos de redención de pena. Esta sería la única vía para confirmar que un preso ha cumplido con estas horas.

“Por razones de seguridad, no se puede estar haciendo este tipo de registros (videos o fotos). Lo que existe es el registro formal de actividades [...] Estas opiniones (de Antauro Humala) no hacen bien al proceso de resocialización y por eso hemos pedido una exhaustiva investigación al Ministerio Público para que se demuestra que esta versión no tiene sentido y es absurda”, manifestó.

Para el ministro, Antauro Humala tendría motivaciones “políticas o de otra índole” para negar haber realizado las actividades consignadas en sus planillones, como repostería o manualidades de Hello Kitty.

Ministro visita Ucayali

Félix Chero declaró desde Ucayali, donde viajó para hacer una inspección en la oficina de Sunarp de Pucallpa, y supervisar el desempeño y la labor de los internos en el penal de esta jurisdicción.

Junto al presidente del INPE, Omar Méndez, supervisó los servicios brindados por los servidores y servidoras registrales de este sector del país y de verificar que los mismos alcancen las zonas más alejadas y de difícil acceso del país.

El ministro visitó durante su recorrido el establecimiento penal de Pucallpa y en la tarde estará en el centro juvenil y la oficina de Defensa Pública.