Félix Moreno estaba escondido en un clóset cuando fue capturado por la Policía Nacional | VIDEO | FOTOS

El exgobernador regional del Callao , Félix Moreno, fue capturado por la Policía Nacional a las 11:35 de la noche del lunes cuando este se encontraba escondido dentro del clóset de un dormitorio en una casa en Cieneguilla. Efectivos lo sorprendieron al iniciar la búsqueda en vivienda en la que se escondía desde hace varios meses, cuando fue sentenciado a cinco años de cárcel por el caso del Fundo Oquendo. El ex hombre fuerte de Chimpum Callao también carga con otra sentencia a cinco años por el presunto delito de colusión por el Caso Corpac.



De acuerdo a las informaciones de la Policía Nacional, Félix Moreno al saberse perdido rápidamente optó por esconderse dentro de uno de los clósets que había en una de las habitaciones de la vivienda, pero este fue hallado y no tuvo más remedio que no oponerse a la detención.



"Tal como se comprometió el ministro Carlos Morán, esta noche fue capturado en Cieneguilla el prófugo Felix Moreno Caballero, gracias a un paciente trabajo de la División de Secuestros de la #Dirincri de la @PoliciaPeru en coordinación con la Digimin del @MininterPeru".

#URGENTE Tal como se comprometió el ministro #CarlosMorán, esta noche fue capturado en Cieneguilla el prófugo Felix Moreno Caballero, gracias a un paciente trabajo de la División de Secuestros de la #Dirincri de la @PoliciaPeru en coordinación con la Digimin del @MininterPeru. pic.twitter.com/Tq0EbzEZaU — Mininter Perú (@MininterPeru) November 12, 2019

Félix Moreno vestía una pijama azul y lucía algo subido de peso. La Policía Nacional le leyó sus derechos.

Finalmente fue detenido Félix Moreno. (Video: ATV)

TIENE DOS SENTENCIAS



El exgobernador regional del Callao se encontraba prófugo desde enero del 2019. Félix Moreno tiene dos sentencias de cinco años de prisión efectiva: por el caso Corpac y otra por la venta subvaluada de un terreno en el fundo Oquendo.



Por el caso Córpac, la fiscalía llegó a la conclusión que hubo una concertación entre Félix Moreno, que entonces era alcalde del Callao, y los directivos de Corpac, pues se evitó un concurso público para que la obra sea ejecutada por la empresa municipal Finver, pese a que no tenía experiencia en el rubro de construcción.

En tanto, por el Fundo Oquendo, Félix Moreno fue acusado por el delito contra la administración pública y de aprovecharse de su cargo como presidente regional del Callao para la venta subvaluada del terreno en 2011.



Félix Moreno aprovechó su cargo para favorecer a una empresa inmobiliaria con la venta del Fundo Oquendo por un precio subvalorado en 10 millones de soles de su valor real.

ODEBRECHT



El ex apoderado de Odebrecht Igor Braga Vasconcelos Cruz confirmó en Brasil que la constructora entregó US$4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. De ese monto, US$2.4 millones habrían sido para Félix Moreno.



Por ello, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos en el Caso Odebrecht.



De acuerdo a la tesis fiscal, el ex gobernador intercedió a favor de Odebrecht "modificando las cláusulas de las bases con la finalidad de restringir la participación de los competidores", razón por la cual solicitó 36 meses de prisión preventiva en contra de Félix Moreno.



Esta medida fue desestimada en primera instancia por la jueza Elizabeth Arias Quispe, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones falló a favor de la fiscalía y dictó, en su resolución publicada este jueves, 18 meses de prisión preventiva teniendo en cuenta que Félix Moreno se encuentra en condición de prófugo desde el 17 de enero.