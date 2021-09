Como un peligro para la democracia y a la libertad de expresión calificó el historiador y abogado Fernán Altuve el proyecto de ley que presentó el congresista Abel Reyes, de la bancada de Perú Libre, cuyo fin es controlar los contenidos de los medios de radio y televisión en el país.

La norma señala que busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.

“Es un proyecto inconstitucional pero una amenaza más del Gobierno hacia la prensa, fiel al estilo chavista de Venezuela o de dictaduras como la de Nicaragua o Cuba. Ellos están ratificando su posición de la pasada campaña: Una nueva constitución, con medios de comunicación controlados con el fin de perpetuarse en el poder, ellos han llegado al poder, de manera ilegal, para quedarse, de eso no tengo dudas”, afirmó Altuve para Trome.

Asimismo, manifestó que el Congreso de la República debería rechazar toda propuesta que amenaza a la libertad de prensa y de expresión en el país.

“Castillo en segunda vuelta firmó una declaración donde se comprometía a respetar a la prensa pero ahora su partido busca atacar a los medios. El Parlamento y la prensa deben ser aliados en la defensa de la democracia y denunciar actos irregulares de este Gobierno que tarde o temprano acabará por el caso ‘Dinámicos del Centro, que es un dolor de cabeza para ellos”, agregó.

SERÁ RECHAZADO

Por su parte, el legislador de Renovación Popular, José Cueto, manifestó que dicho proyecto de ley no será apoyado por su bancada.

“En un país democrático se requiere de una prensa crítica, no una comprada o fiel al Gobierno, que se hable o informe de acuerdo al criterio del Ejecutivo, seguramente a los de Perú Libre les incomoda que exista medios que están cuestionando sus acciones o investigue a sus líderes, por eso quieren esa ley, pero no tendrán nuestros votos, no aceptaremos esas amenazas a la libertad de expresión y de opinión”, dijo a Trome.

Misma posición tuvo el vocero de Fuerza Popular Nano Guerra.

“Perú Libre no quiere medios críticos, los rechaza, los atacas, hemos visto cómo maltrata a los periodistas en eventos de los ministros y del presidente, pero ese proyecto de ley no debe ser ni analizado en comisión porque no será aprobado ni recibirá respaldo de la mayoría”, acotó.