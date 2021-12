Lo ve afuera del poder en poco tiempo. El abogado Fernán Altuve aseguró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, no terminará su gestión por sus errores y por estar envuelto en casos de corrupción. Dijo que cada día hay más gente descontenta con su gobierno.

“La vacancia tarde o temprano se va a dar porque Castillo no terminará su gestión por sus errores y los casos de corrupción. Castillo es un choro de Chota, está metido en todo, él sabe de los veinte mil dólares de Pacheco en Palacio. El verdadero Pedro Castillo es el de la gorrita que entra a la casa de Breña para arreglar coimas”, dijo Altuve.

Asimismo, afirmó que este Gobierno “está lleno de ladrones y sinvergüenzas”.

“Cada día hay mas gente descontenta y decepcionada con este Gobierno, sigue el desempleo, la economía sigue enferma, han cerrado mineras cuya culpable es la señora Mirtha Vásquez, los inversionistas no van a invertir con esta gente en el poder. Ellos llevaban las banderas de que no eran corruptos en la campaña, pero estos cinco meses todos los días la prensa saca un nuevo caso de corrupción. Es también bochornoso que la fiscal de la Nación no cumpla su trabajo y se ‘enferme’ en el día que iba a interrogar a Castillo”, agregó.

Altuve manifestó, también, que el mandatario anda diciendo promesas falsas y no se van a cumplir a cada región que visite.

“Promete aeropuertos en cada región que va, pero el señor no sabe ni gobernar. No hay que olvidar que Castillo viene de los Dinámicos del Centro que están siendo investigados por corrupción, Castillo está más preocupado en recaudar dinero para pagar coimas. Esa es la verdad”, acotó.