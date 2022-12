Fernando del Rincón entrevistó a María del Carmen Alva tras la vacancia de Pedro Castillo ocurrida el último 7 de diciembre. Durante la conversación, la parlamentaria expresó que bajo su presidencia, el Congreso fue crucial para destituir al expresidente golpista.

No obstante, fue interrumpida por el periodista mexicano, quien le recordó algunos momentos realizados por Alva Prieto. “ ¿Está claro que el Congreso no hizo nada? No pueden seguir tratando de decir que fue el Congreso (el responsable de la vacancia)” , cuestionó del Rincón.

“¿Por qué quieren mantener esta narrativa? Les ganaron la jugada. Que cometió una estupidez Castillo, que le costó precisamente el mandato, esa es otra cosa”.

“Pero han venido tratando y han venido haciendo (…) han tenido todas las excusas necesarias en el Congreso. Han tenido al aparato judicial aportando elementos, han tenido intentos de vacancia, han tenido denuncias constitucionales. ¡Vaya! Yo no sé qué más les pudieron haber dado”, indicó el hombre de prensa.

Por último, Fernando del Rincón expresó: “¿Y ahora tratan de adjudicarse que se fue Castillo porque hoy votaron una vacancia después de que ya los habían cerrado?”.

Como se recuerda, el 3 de diciembre, Alva declaró que era “complicado” conseguir los 87 votos necesarios para vacar al presidente. Un año antes, a principios del gobierno de Castillo, admitió que tal medida no era algo de lo que deba preocuparse el Congreso.

Fernando del Rincón y María del Carmen Alva

