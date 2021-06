El líder del partido Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, presentó una serie de audios que involucrarían al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, recluido en la Base Naval del Callao.

Durante una conferencia de prensa, el excongresista presentó las grabaciones donde se escucharía al exasesor de Alberto Fujimori dialogar con un militar en situación de retiro a través de una comunicación telefónica.

Según Olivera, en el audio Montesinos pretendía coordinar acciones para que se concrete un presunto fraude en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, realizada el pasado 6 de junio.

En las conversaciones, además de Montesinos, también participarían Kenji Fujimori y el comandante Pedro Rejas Tataje. Las comunicaciones son del 10 de junio, luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta.

“Son varios audios, los hemos presentado con transparencia, la llamada, el número, el destinatario. Quien interviene es un comandante del Ejército, un ex comando Chavín de Huántar, que cumpliendo su deber con la patria y viendo que se pretendía cometer actos delictivos para torcer la voluntad popular decidió poner (esto) en nuestro conocimiento”, sostuvo.

Fernando Olivera afirmó que pondrá todas las pruebas a disposición de las autoridades judiciales para que se investigue lo acontecido, porque de acuerdo a lo escuchado, Montesinos impartía disposiciones desde su reclusión.

Tras difundir este material, Olivera consideró que se deben realizar nuevas elecciones al asegurar que tanto la primera como la segunda vuelta registran actos vinculados a un supuesto “fraude”.

“Nuestra posición es nuevas elecciones porque creemos que efectivamente, a lo largo de la primera y segunda vuelta hay actos vinculados a un fraude en ejecución en donde al final, en esta segunda vuelta, robándonos votos a los que votamos nulo y en blanco, y Castillo le ha robado votos a Fujimori y Fujimori le ha robado votos a Castillo. Cada uno donde podía y eso no es democracia, y el JNE no da ninguna garantía, y tampoco la ONPE”, concluyó.





Guillermo Sendón confirma conversación

Tras la presentación de Fernando Olivera, uno de los protagonistas de las conversaciones difundidas, Guillermo Sendón, confirmó que sí fue él quien aparece en la conversación con Pedro Rejas, pero descartó que haya tenido algún contacto concreto con el magistrado Luis Arce Córdova. Según se oye en las conversaciones, Vladimiro Montesinos propuso que se contacte a Sendón para llegar a convencer a los miembros del JNE.

“Era evidente que lo que quería era hacer un arreglo porque en mi Facebook aparecen algunas fotos con Luis Arce cuando fui a felicitarlo cuando lo nombraron vocal supremo. En mi vida he tenido con Luis Arce una relación rara, tortuosa, de arreglos [...] No hubo nada, no pasó nada, no se hizo nada finalmente”, dijo en un video publicado en su cuenta de Facebook.

“Luis Carlos Arce es la persona que menos se debería ver afectada por el tema. Jamás se enteró de este tema, sino que simplemente me mencionaron su nombre porque me habían visto en mi Facebook. No hay ninguna intención, no hubo nunca la intención de hacer ninguna compra de nada porque es absurdo. Además, los montos que hablé fueron absurdos, fue para ver si estaban considerando realmente la posibilidad de hacerlo”, añadió.





Los audios de Fernando Olivera

Fernando Olivera mostró diversas conversaciones telefónicas, algunas protagonizadas por Vladimiro Montesinos, Guillermo Sendón y Pedro Rejas. Tres de los audios que mostró en la conferencia de prensa fueron difundidos en Facebook por la página Tercer Ojo.

El primero de ellos es entre un informante y un supuesto Vladimiro Montesinos, quien recomienda contactar a Guillermo Sendón para llegar a Luis Carlos Arce y tres de los cuatro miembros del pleno del JNE. “Sería bueno que lo localizaras a él para que él pueda apoyar y bueno, tiene que meter un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? [...] Él te va a decir hay tanto, cancelar honorarios de tanto. Ya tú maneja directamente con él ese tema”.

En la segunda conversación, el informante procede a contactar a Guillermo Sendón y le dice que lo hace a pedido del “amigo en común”, en referencia a Vladimiro Montesinos. Tras eso, pactan una cita en persona.

La tercera conversación fue presencial. En ella, Guillermo Sendón asegura que ha hablado con Luis Carlos Arce, quien le indica que ya tenía el apoyo de otros dos miembros del pleno del JNE. “Él no tiene al presidente, pero tiene a los otros tres. Entonces me dice, ya cuñao, esa vaina te cuesta tres palos, un palo para cada uno”.

