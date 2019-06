Fernando Rospigliosi: ‘Si se cierra el Congreso habrá parálisis económica y caos político’ | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

POR: OSCAR TORRES



Luego del mensaje presidencial de Martín Vizcarra pidiendo la cuestión de confianza al Congreso, los dimes y diretes entre el Ejecutivo y el Legislativo no cesan y crean más inestabilidad al país. Por tal motivo, Trome conversó con el periodista y analista político Fernando Rospigliosi.



Fernando, ¿tú crees que la intención final de Martín Vizcarra es cerrar el Congreso?

Muy probablemente sea su intención. Quiere cerrar el Congreso, convocar a nuevas elecciones y acabar con la mayoría que todavía tiene la oposición, aunque de manera inestable.



El asunto de fondo es, como comentan diversos analistas, decirle ‘basta ya’ a una mayoría que defiende a corruptos...

El asunto de fondo es que la popularidad de Vizcarra ha empezado a caer nuevamente desde enero como efecto de su mala gestión. No está resolviendo los problemas de inseguridad, de economía, de nada, y entonces recurre a esta estrategia de atacar al Congreso, al que todo el mundo detesta, y plantarse como el abanderado de la lucha anticorrupción.



¿Qué crees que llevó al presidente a tomar esta decisión?

Bueno, sin duda, como te he dicho, su caída en las encuestas y ser perfectamente consciente de que no tenía otra manera de subir su popularidad que atacar al Congreso y, eventualmente, tratar de disolverlo, porque su mala gestión no tiene intenciones de resolverla, eso va a seguir.



PEDRO CHáVARRY



La decisión del presidente fue luego de ver lo que pasó con Pedro Chávarry en el Parlamento y que muchos han llamado ‘blindaje descarado’. ¿Te parece así?

No creo que haya ningún blindaje, porque, como es obvio, no había ninguna evidencia contra Chávarry. Como bien ha dicho Ricardo Uceda, todos son algunos dichos, pero no hay ni una sola evidencia contra él, pero lo usó Vizcarra de pretexto, sí preparándose para esa circunstancia y al día siguiente salir a plantear la amenaza al Congreso.



Por lo revelado en los audios, ¿no te parece que Chávarry integraba esta mafia de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

No, para empezar que no es una organización criminal como bien ha determinado el tribunal español que se ha negado a extraditar a Hinostroza por eso. Eso de organización criminal es un invento de la Diviac (División de Alta Complejidad de la Policía) y que asumieron fiscales que son incompetentes. Lo que hay es una red de corruptos que se apoyan entre ellos, pero no la organización criminal y Chávarry no tenía nada que ver con eso. Ni siquiera conocía a Walter Ríos, el de la Corte del Callao.



Pero los audios han demostrado que se estaba traficando con la justicia...

Lo que demuestra es que había una relación con algunos magistrados, pero, por ejemplo, la misma relación la tenía Pablo Sánchez, que también tiene audios con Hinostroza, pero que esos no se han hecho públicos.



‘GENTE GUIADA POR EL ODIO’



Los críticos de Vizcarra dicen que su gobierno ha sido capturado por los llamados ‘caviares’ y ellos están impulsando el cierre del Congreso. ¿Consideras que es así?

Yo creo que hay una coalición que respalda a Vizcarra, integrada por algunos notorios corruptos como Ollanta Humala y Nadine Heredia, que han salido a respaldarlo; luego, por algunos ingenuos y por gente guiada por el odio que quiere aplastar, destruir y liquidar a fujimoristas y apristas. Entonces, es una amplia coalición guiada, en este momento, por Vizcarra.



Si los congresistas le niegan la confianza al gabinete y se cierra el Parlamento, ¿qué crees que va a suceder?

Bueno, parálisis económica y caos político. Porque se va a generar una situación de incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar. Entonces, si nadie sabe qué va a pasar, se paralizan las inversiones, no crece el empleo, no crece la economía y, políticamente, es un salto al vacío. Ya hay gente que está planteando una nueva Asamblea Constituyente, un cambio de Constitución, lo cual llevaría al país al desastre.

DEL SOLAR

¿Qué te parece el papel de Del Solar en estos momentos?

Lamentable. Está claro de que él no encabeza ni dirige nada. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Se lo llevan de la nariz y él acepta todo esto por permanecer en un puesto de poder.



La ciudadanía rechaza, según todas las encuestas, el accionar de la mayoría ‘fujiaprista’ en el Palacio Legislativo, ¿no consideras que hace bien el presidente en tratar de mejorar el rumbo político del país con estas medidas?

Esas medidas no van a mejorar el rumbo político del país. Es evidente que la inmensa mayoría rechaza al Congreso, rechaza en general a los políticos y el presidente Vizcarra aprovecha eso, pero las reformas que se han planteado no van a cambiar radicalmente el sistema político.



¿Desde tu perspectiva, qué va a pasar el martes cuando se debatan todos estos temas?

Es difícil decirlo porque además de las posiciones políticas, hay intereses particulares. Algunos congresistas no quieren que se cierre el Congreso porque quieren mantener sus gollerías hasta el 2021 y otros quieren que se cierre el Congreso porque pretenden reelegirse en ese mismo año; entonces, los intereses particulares van a decidir la votación.



Los izquierdistas de Frente Amplio ya anunciaron que no le van a dar el voto de confianza al gabinete...

Claro, lo que ellos están buscando es el caos político y cambiar la Constitución para acabar con el crecimiento del país y llevarnos a una situación similar a la de Venezuela.



Lo que sí no puedes negar es que este Congreso está de espaldas al pueblo y la gente lo rechaza...

Sin ninguna duda. Han cometido infinidad de errores y se han ganado a pulso el repudio de la gente, eso es verdad.



¿Qué te preocupa personalmente de esta crisis política?

Me preocupa que el país se vaya a quedar en una situación muy grave de la cual sea después difícil recuperarse.



Tenemos una economía estancada y cada vez hay menos empleo, ¿qué avizoras para el país en este segundo semestre?

Depende de lo que ocurra con la crisis política. Si es que esto continúa, si hay un cierre del Congreso y nuevas elecciones, el segundo semestre va a ser mucho peor que el primero.

La mayoría de la gente desconoce el tema de la reforma política, pero reclama seguridad ciudadana porque hay asaltos a diario. ¿Te parece que se está trabajando bien?

No, se está trabajando pésimo y recurren además a maniobras canallescas como culpar a los venezolanos del aumento de la delincuencia. Es verdad que hay venezolanos delincuentes, obviamente, pero esa no es la razón por la que aumenta la delincuencia.



KEIKO



¿Consideras justa la prisión preventiva de Keiko Fujimori?

Al respecto yo diría que si se aplicara la misma norma a todos los que han recibido dinero no declarado en las campañas, podría ser justa, pero, como es evidente, solamente se les aplica a ciertos políticos. Justamente a los adversarios del Gobierno.



César Hildebrandt dice que Alan se suicidó porque estaba acorralado judicialmente. ¿Piensas lo mismo?

No. Se ha dicho que es un acto de cobardía. Yo creo que ningún cobarde se suicida, sino veamos lo que ha pasado con los políticos peruanos. ¿Cuántos se han suicidado? Yo creo que él no iba a soportar una humillación como esa, más ahora estando el sistema judicial capturado por sus enemigos.

¿Respaldas el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?

En el caso de José Domingo Pérez, de ninguna manera. Me parece que es un individuo que actúa en provecho propio con mucho figuretismo. Actúa políticamente y no con imparcialidad ni justicia.



¿Te parece que hay peligro de que pueda surgir un Antauro Humala u otro antisistema para el 2021?

Sin ninguna duda puede surgir y de hecho va a haber muchos aspirantes a eso. Yo creo que ese es el principal peligro, un populista, sea de izquierda o de derecha, que pueda imponerse en las elecciones engañando al pueblo y que vaya a destruir el país.



¿Qué opinión te merece el aumento de la prisión preventiva a Susana Villarán?

Bueno, si estamos en una situación en la que la prisión preventiva ya se ha hecho una cosa común, era de esperarse. Ahora, ella está más comprometida que muchos otros, porque ella era autoridad cuando recibía ese dinero ilegal.

Muchas gracias, Fernando, y que se sepa toda la verdad...

Muchas gracias a ti.

TE SUELTO ALGUNOS NOMBRES:



GEORGE FORSYTH: "Le está yendo muy bien, pero creo que se generan demasiadas expectativas antes de que haya resultados más concretos".



JULIO GUZMÁN: "Hace el ‘muertito’ y se sube a la ola".

VERÓNIKA MENDOZA: "Está esperando su momento. Es una extremista. No es una izquierdista moderada y en ese sentido, representa un peligro".



ALFREDO BARNECHEA: "Tiene posibilidades si es que logra convertirse en el candidato de Acción Popular."

KENJI FUJIMORI: "Está esperando su momento también, pero creo que va a tener que pasar algún tiempo antes de que se recupere. Más allá del 2021, sin dudar".



CÉSAR ACUÑA: "Creo que sus oportunidades políticas ya pasaron".