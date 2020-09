Por: Oscar Torres

El presidente Martín Vizcarra no fue vacado, pero su imagen ha quedado debilitada. Por tal motivo, Trome conversó con el analista político, siempre polémico, Fernando Rospigliosi .

Fernando, tú siempre has sido muy crítico de este gobierno, pero escribiste que estabas en contra de la vacancia de Martín Vizcarra, ¿por qué?

Porque una vacancia faltando siete meses para las elecciones en medio de una crisis terrible en el país sería contraproducente. Además, quien reemplazaría al actual gobierno sería un gobierno del Congreso…

¿Entonces?

Y la verdad es que el Congreso no ha dado señales que podría hacer las cosas mejor que el actual, que es muy malo, pero el Congreso quizás podría ser peor.

¿Crees que hubo una especie de ‘complot’ o conspiración de gente ambiciosa de poder para sacarlo de Palacio?

No, eso del complot es un invento del gobierno para distraer la atención.

El presidente dijo que el único delito comprobado hasta ahora es la grabación clandestina, ¿le das la razón?

No. El presidente es un mentiroso. La grabación no es un delito porque fue hecha por una persona que estaba en la conversación y es quien la ha difundido. El delito es la obstrucción de la justicia porque el presidente trata de ponerse de acuerdo o de presionar, siendo él el jefe, a varios de sus empleados para mentirles a los organismos de fiscalización del Estado. Claramente está cometiendo un delito.

El presidente de la República Martín Vizcarra expone sus descargos frente a la moción de vacancia

TRIÁNGULO MARTÍN, KAREM Y MIRIAN

¿Qué sensación te da este triángulo entre Vizcarra, Karem Roca y Mirian Morales?

Es una muestra de la baja calidad tanto del presidente como de la gente de su entorno. Es realmente deplorable lo que hemos escuchado en los audios y las cosas que han trascendido después.

Diversos analistas comentan que al margen de la vacancia acá hay delitos, ¿cuáles serían?

Los abogados ya han explicado. Hay obstrucción de la justicia, hay una conspiración para engañar a los organismos fiscalizadores del Estado, puede haber asociación ilícita para delinquir, hay varios delitos que espero que sean denunciados y procesados a partir del 29 de julio del 2021.

Ha salido una denuncia que la otrora superpoderosa Mirian Morales se ha comprado un departamento de casi un millón de soles, ¿crees que esta mujer sabe muchas cosas del presidente?

Sin duda, porque desde el primer día ha sido la persona más cercana al presidente y que además ha detentado un enorme poder. Todo el mundo comentaba que tenía más poder que cualquiera de los ministros, incluyendo al primer ministro, entonces ella sabe mucho y ahora tendría que justificar esos enormes ingresos que por supuesto no pueden explicarse a partir de su salario como funcionaria pública.

A tu criterio, ¿qué papel juega Karem Roca, quien habría sido la que grabó las conversaciones?

Es una persona que se sintió maltratada, marginada y traicionada por Vizcarra, que tiene eso como característica. Él traiciona a todo el mundo y debido a eso seguramente tomó la decisión de grabarlo y de difundir los audios…

¿Por qué?

Lo grabó seguramente para protegerse de futuras complicaciones que podría tener, dado que el presidente la estaba instigando a delinquir.

Mirian Morales y Karem Roca: ¿quiénes son las protagonistas de los audios difundidos?

CORRUPCIÓN

¿Qué tan debilitado queda Vizcarra y la figura presidencial después de todo esto?

Muchísimo, queda como un mentiroso, como un farsante, un delincuente prácticamente, y se cae todo el mito que inventaron sus socios de la coalición vizcarrista de que era un gran luchador anticorrupción. Al contrario, todas las cosas que hizo fueron para tapar sus propios actos de corrupción.

¿Ves serios indicios de corrupción en el presidente Vizcarra?

Sin ninguna duda. Lo que ha habido en estos audios claramente es un acto de corrupción. Tratar de mentir y engañar a la justicia. Además queda claro que mintió respecto al sujeto que se hace llamar ‘Richard Swing’. Es evidente que él mismo fue el que obligó a los ministros de Cultura a contratarlo…

¿Hay más?

Y por otro lado, lo más importante, las cosas que están apareciendo ahora respecto a su obsesión por controlar los ministerios de Transportes y Vivienda con allegados suyos y con el que la señora Karem Roca ha llamado su cajero. Entonces ahí hay muchísimas cosas por investigar.

Karem Roca se disculpa con el ministro de Transportes por afectar su reputación en audios | Tv Perú

EDGAR ALARCÓN

Edgar Alarcón es un personaje oscuro que tiene múltiples denuncias, ¿crees que busca tumbarse al presidente para salvarse de las acusaciones?

No creo que él pueda salvarse de las acusaciones, que tienen su propio curso. Él tiene un entredicho con el presidente que viene desde el 2017, pero toda esta campaña que se hace contra Alarcón busca desacreditar las denuncias que él ha hecho. No importa quién sea el que haya presentado los hechos ante el Congreso, lo importante es si las denuncias son ciertas o no. Y todo indica que las denuncias sí son ciertas.

Y a todo esto, ¿qué te genera que un personaje de la talla de ‘Richard Swing’ esté metido en todos estos entuertos políticos?

Es penoso que un sujeto de la catadura de ‘Richard Swing’ se convierta en un personaje central en esta trama tan absurda, pero eso muestra la catadura del presidente Vizcarra. Quien lleva a este Swing a trabajar en el Estado, a que entre a Palacio incluyendo su celular, cosa que a nadie se le permite, es Vizcarra. O sea, son de la misma calaña.

Algunos analistas dicen que Vizcarra traicionó a PPK y no tiene lealtad con nadie, ¿piensas lo mismo?

Sin duda, eso es cierto. Ya está demostrado que Vizcarra se confabuló y complotó con la entonces mayoría congresal para vacar y clavarle una puñalada por la espalda a su entonces jefe y toda la trayectoria de Vizcarra está llena de traiciones y deslealtades.

Edgar Alarcón presenta audios en el Congreso

URRESTI

Juan Carlos Tafur me dijo que ve a Urresti en la segunda vuelta, ¿también lo ves así?

No, definitivamente no. Es muy temprano para hacer pronósticos electorales. No existen partidos políticos, no existe institucionalidad, hay una crisis muy fuerte y todo cambia rápidamente. No sabemos qué va a ocurrir.

¿Qué opinión te merece George Forsyth?

Es una incógnita. Es muy joven. Su primer cargo público es ser alcalde de un pequeño distrito. Hay algunas cosas que parece que ha hecho bien y otras mal, pero esa es una muestra de la situación de inestabilidad que vive el Perú. Que una persona que recién tiene pocos años en la gestión pública, que no tiene ningún logro destacado ni ninguna idea que sea importante, por lo menos no la hemos escuchado hasta ahora, de pronto se convierta en la que encabeza las encuestas.

¿Cómo te defines políticamente?

Soy partidario de la democracia y del libre mercado. En ese sentido, en el Perú eso implicaría ser de centro derecha.

Daniel Urresti: “No nos engañemos, no va a haber vacancia presidencial"

¿Aún le ves chances a Keiko?

Creía hasta hace algún tiempo que no tenía ninguna chance porque había sido muy desacreditada, pero dado el cambio de la situación, con todos los problemas que tiene Vizcarra y el descrédito en el que han caído los fiscales que acusaron a Keiko, quizás podría tener alguna opción en el futuro. No lo sé.

¿Podrías avizorar algún escenario político para el 2021?

En verdad no. Hay muy fuertes tendencias populistas que son peligrosísimas, que la crisis agrava esta tendencia hacia el populismo y que el hecho de que no existan realmente partidos políticos sino caudillos hace que el resultado sea absolutamente incierto.

¿Es posible que surja un candidato populista o antisistema?

Van a haber candidatos populistas y antisistema. Ya veremos cuáles cuando se cierren las inscripciones.

Luego que ya se votó en contra de la vacancia, ¿qué escenario ves en los próximos meses para Vizcarra?

Está muy debilitado, muy golpeado y por lo menos un sector del Congreso va a tratar de seguir golpeándolo más. Creo que esta confrontación no ha terminado y va a continuar hasta el fin de su mandato.

Gracias, Fernando, ojalá vengan tiempos mejores…

Gracias a ti.