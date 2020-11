Por: Oscar Torres

Explotó la calle. En una semana tuvimos dos presidentes. Renunció Manuel Merino por los violentos incidentes entre grupos de manifestantes y la policía , que dejaron como saldo dos fallecidos . Asumió las riendas del país el también congresista Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado . Un nuevo gabinete fue presentado. Es por ello que buscamos al reconocido analista político Fernando Rospigliosi, quien va al frente y dice lo que piensa.

Fernando, tú escribiste que el gabinete de Ántero era razonable, independiente del Congreso y te criticaron mucho. ¿Te arrepientes?

Para nada. El gabinete era razonable. No importa lo que hayan dicho los demás ni que lo hayan derrocado finalmente con violencia en las calles. Los ministros de Economía y de Salud, los más importantes en este momento, era gente con experiencia y de muy buena calidad.

Te lo pregunto porque nunca se ha visto en los últimos tiempos una inmensa movilización en todo el Perú como contra el breve régimen que encabezó Manuel Merino…

Fue una movilización promovida por, básicamente, las izquierdas y la coalición vizcarrista, que habían perdido el poder. Desgraciadamente incentivada y alentada por los medios de comunicación. Finalmente, lograron lo que querían: violencia, tragedia, derrocar a Merino y recuperar el poder.

Literalmente, la calle se tumbó a Merino. ¿Qué opinas?

Muchos de esos manifestantes eran gente pacífica que quería expresarse, pero había grupos organizados que ejercieron violencia conscientemente contra la policía para obtener una reacción, provocar muertos y heridos y de esa manera poder tumbar al gobierno. Si hubiera habido solo manifestaciones pacíficas, el gobierno no hubiera caído y eso lo sabían ellos.

Enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en la segunda marcha nacional 14/11/2020

‘NO FUE GOLPE’

Para ti, ¿no fue un golpe lo que dio el Congreso contra Martín Vizcarra?

Obviamente no. El Congreso con 105 votos tumbó a Martín Vizcarra y el Congreso con 97 votos eligió a Sagasti. Hay algunos que, con doble rasero, dicen que lo primero es golpe y lo segundo no. Eso es absurdo. Son dos votaciones igualmente legales, legítimas y que tuvieron resultados distintos.

A propósito, tú me dijiste en la entrevista pasada que Vizcarra era un mentiroso, farsante y coimero. ¿Te reafirmas?

De todas y cada una de esas afirmaciones. Ahora ya está ampliamente demostrado, creo.

Así fue la vacancia presidencial de Martín Vizcarra en el Congreso de la República

¿Qué opinas de esta generación de jóvenes que ha salido a manifestarse espontáneamente...?

Hay mucho descontento de esta generación de jóvenes, sobre todo después de la crisis de la pandemia, que es producto de la mala gestión de Vizcarra. No creo que sea una generación politizada ni que tenga interés en la política. No es verdad lo que dicen muchos que los están idealizando, no. Es gente que está descontenta contra todo y todos y que está muy afectada por la crisis. Hay mucha gente que había ascendido a la clase media y ahora está cayendo en la pobreza y esa es la gente que ha sido utilizada por los que tenían intereses políticos de mantener sus privilegios en el Estado.

En pocos días, digamos que el país se calmó con la llegada del morado Francisco Sagasti a la presidencia. ¿Qué impresión tienes de él?

Sagasti es un buen hombre. Es un intelectual de izquierda que entró recién a la política y que de casualidad prácticamente ha llegado al cargo que hoy ocupa. Esperemos que le vaya bien.

¿Lo conoces personalmente? ¿Te parece un tipo honesto?

Sí y eso es una ventaja sobre Vizcarra. Es honesto. No es un corrupto como Vizcarra, por tanto no va a tratar de manipular el sistema judicial en beneficio propio y probablemente no va a intervenir en las elecciones como sí lo iba a hacer Vizcarra. En síntesis, es mucho mejor que Vizcarra.

EL CASO PANIAGUA

Cuando Valentín Paniagua fue presidente de transición en el 2000, Acción Popular no presentó candidato presidencial. ¿Cómo ves el escenario ahora?

Era una situación muy distinta. Uno de los dirigentes de Acción Popular, Raúl Diez Canseco, iba como candidato a la vicepresidencia con Toledo, que era el que tenía más opción. El partido no perdía la inscripción si no participaba. Ahora es diferente porque Guzmán, del Partido Morado, va a tener que participar de todas maneras, sino pierde la inscripción. Además, él cree que tiene opción de ganar la presidencia.

Este gobierno es morado. ¿Crees que hay un peligro de que favorezca a la candidatura de ese partido en las elecciones de abril?

Yo creo que es un gobierno de izquierda, pero no necesariamente morado. Espero, tengo la esperanza, de que Francisco Sagasti no se involucre en las elecciones ni trate de favorecer a Guzmán.

¿Te parece que está bien conformado este gabinete?

Es un gabinete de izquierda. A los izquierdistas les gusta, a otros no, pero creo que uno de los cargos fundamentales, que es el Ministerio de Economía, está en buenas manos con Waldo Mendoza, que fue viceministro en el gobierno de Toledo y después ha tenido otros cargos en el Estado y me parece que va a hacer lo necesario en esta crisis. Va a ser muchísimo mejor que la ministra de Vizcarra en esa cartera, ‘Toni’ Alva.

¿Qué piensas que una mujer, Nuria Esparch, esté encabezando el Ministerio de Defensa?

Me parece bien. Ella ha sido viceministra de Defensa. Tiene mucha experiencia en el Estado. No hay que asustarse en absoluto por eso.

Nuria Esparch: El perfil de la nueva ministra de Defensa (TROME)

Muchos analistas creen que estas grandes movilizaciones van a cambiar el panorama electoral. ¿Qué crees que pueda pasar?

En parte sí van a tener influencia sobre el panorama electoral, pero lo más preocupante es que estas manifestaciones han dado lugar a una campaña de ataques y de difamación de la policía con la finalidad de arrinconarla y desacreditarla. Y que los grupos organizados y violentos puedan hacerse dueños de la calle y seguir sacando adelante sus propósitos. Ahora, su siguiente objetivo es una Asamblea Constituyente, por ejemplo. Esas cosas son muy preocupantes.

¿Ves a un candidato sorpresa que pueda surgir en los últimos meses?

Sí, en el Perú todo puede ocurrir. Hay 24 candidatos presidenciales ahora y cualquier cosa puede suceder.

ELECCIONES

Según la última encuesta de Ipsos, George Forsyth viene bajando y Julio Guzmán subiendo un poco. ¿Esa se puede convertir en una tendencia o todavía no hay nada definido?

No, estamos muy lejos, en términos peruanos, de las elecciones. Con tantos meses de anticipación no se puede definir nada. Todo es incierto en este momento.

¿Qué te parece el hecho que se quiera suspender la candidatura de Keiko Fujimori y a los candidatos al Congreso de Fuerza Popular?

Ha habido un pronunciamiento unánime de todos los sectores diciendo que eso es un abuso y una arbitrariedad tratar de hacer eso a estas alturas.

Alfredo Barnechea renunció a su precandidatura presidencial en Acción Popular. ¿Qué piensas?

Barnechea era la mejor carta de Acción Popular y ahora me parece que, después de todo lo que ha ocurrido, sus opciones son mínimas.

¿A Hernando de Soto le ves alguna posibilidad de trepar en esta elección?

No. Es una elección de caudillos y él es un mal candidato. No veo que tenga mucha opción.

Todo parece indicar que las redes sociales van a ser determinantes en esta campaña. ¿Qué sensación te produce eso?

Sí, van a ser muy importantes porque la pésima reforma política de Vizcarra, entre otras cosas, prohibió la publicidad en la televisión y en la radio. Además tenemos el virus, que va a hacer muy difícil campañas de mítines y de contacto personal, entonces las redes van a ser fundamentales.

BETO ORTIZ

¿Qué te parece que hayan ido algunos grupos de jóvenes a la casa de Beto Ortiz y ahora hasta lo amenacen de muerte por redes?

Eso es totalitarismo. Eso hacen los fascistas y los comunistas. Tratar de evitar que los que no piensan como ellos puedan expresarse. Una cosa es discrepar y otra impedirles que se expresen, que es lo que han tratado de hacer. Por eso me parece una barbaridad que estén idealizando a esta gente que trata de imponerse por la violencia e impedir que se expresen las ideas que no les gustan.

Beto Ortiz sobre las protestas y manifestaciones - TROME (Video: Willax)

¿Cuál crees que ha sido el papel de la policía en estas marchas?

Ha cumplido su papel. La policía fue enviada ahí a impedir que se cometan más hechos de violencia de los que se cometieron, que los manifestantes violentos pudieran llegar a, qué sé yo, Palacio de Gobierno, al Congreso, a Palacio de Justicia u otros lugares y causar destrozos. La policía fue provocada por estos grupos violentistas que iban preparados con bombardas, con piedras y que la atacaron, y lo que hizo fue cumplir con su misión y su trabajo.

¿Consideras que Rubén Vargas, el nuevo ministro del Interior, puede manejar bien el descontento que hay dentro de la institución?

Prefiero no hablar de él.

¿Por qué?

Porque es uno de mis examigos.

¿Cómo vislumbras estos meses de Francisco Sagasti en Palacio?

Complicados porque la crisis sigue siendo fuerte. La economía está en caída. Hay un déficit fiscal monstruoso que nos deja Vizcarra y el virus todavía está ahí. No la va a tener fácil. En su discurso lanzó una serie de promesas que no va a poder cumplir y en general hizo una propuesta idealista de cambios que no corresponden a un gobierno que solamente va a tener unos meses y que es muy precario.

Concretamente, ¿a qué se debe dedicar este gobierno de transición en esta etapa?

A tratar de parar la expansión del virus, mejorar la situación económica hasta donde sea posible y hacer unas elecciones limpias el próximo año. A eso creo que se reduce su misión.

Muchas gracias, Fernando, y ojalá encontremos nuevamente la ruta al desarrollo…

Gracias a ti, Óscar.

DEFINE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS CANDIDATOS:

George Forsyth…

Fortaleza es que ha tenido muy buena publicidad. Debilidad es que parece no tener muchas ideas.

Julio Guzmán…

Está muy desacreditado por sus antecedentes, pero es parte de la coalición que ha triunfado en esta coyuntura, esa es su fortaleza.

Daniel Urresti…

Creo que es un farsante, pero tiene un discurso oportunista que puede ser atractivo para algunos sectores, y su gran debilidad es que está con un partido muy seriamente cuestionado por corrupción.

Keiko Fujimori…

La aplastaron con la campaña judicial en su contra en años anteriores, pero ahora está tratando de levantarse a partir de una organización que todavía parece funcionar.

Verónika Mendoza…

Su discurso es extremista. Ella es muy cuadriculada, pero también es parte de la coalición ganadora en estas circunstancias y eso la puede ayudar.

César Acuña…

Su gran fortaleza es que tiene un aparato muy extenso basado en sus universidades. Su debilidad es que no es buen candidato y ha cometido errores en esta crisis.

Hernando de Soto…

Creo que es uno de los mejores y más preparados de todos los candidatos que hay en este momento, pero no sé si su discurso será electoralmente atractivo.