POR: OSCAR TORRES

Han pasado dos meses y medio del cierre del Congreso. No ha habido grandes reformas ni importantes decretos de urgencia. El caso Odebrecht sigue trayendo más revelaciones. Por tal motivo, Trome conversó con el influyente analista político Fernando Rospigliosi, quien no calla nada.

Fernando, eres muy crítico de este gobierno. A tu criterio, ¿qué es lo peor que está haciendo Martín Vizcarra?

Lo peor que está haciendo es destruir las instituciones, lo poco de institucionalidad que había en el Perú lo está terminando de liquidar. Ha cerrado ilegalmente, en mi opinión, el Congreso. Liquidó el Consejo de la Magistratura y todavía no hay reemplazo. Ha politizado la Fiscalía. En fin, creo que está superando a lo de Alberto Fujimori en los años 90.

¿No le reconoces el mérito de luchar contra la corrupción?

En realidad, él utiliza la corrupción para atacar a sus adversarios políticos, como el fujimorismo o el aprismo.

Bueno, pero tampoco puedes obviar que tenga casi 60 % de aprobación en las encuestas...

Sí, claro, y Fujimori tenía 80% o 90% cuando atacaba a los políticos y cerró el Congreso. Eso siempre da popularidad.

¿Por qué crees que la población lo respalda?

Porque la población está descontenta y, sobre todo, centra su odio en la clase política y en el Congreso.

VILLANUEVA

Sin embargo, Villanueva fue su premier y le acaban de dictar 18 meses de prisión preventiva, ¿qué opinas?

Yo creo que Villanueva, que fue un socio político de Vizcarra, fue protegido por Vizcarra, y que Vizcarra sabía lo de Villanueva desde febrero de este año. Lo sacó el 8 de marzo y lo protegió y encubrió, hasta que el periodista ecuatoriano Andersson Boscán reveló que Villanueva había cobrado coimas de Odebrecht, entonces ahí ya no les quedó más remedio que preguntar a los brasileños, que confirmaron esto y por eso le han dado prisión preventiva.

La denuncia de los 41 millones soles cuando era gobernador de Moquegua, ¿podría generar una eventual vacancia?

No, porque para la vacancia no solamente se necesita que haya motivos, sino que haya votos en el Congreso y no hay ahora, y yo no creo que se alcancen los votos en el siguiente Parlamento para eso, pero creo que caben pocas dudas respecto a la responsabilidad de Vizcarra en ese ilegal pago. Me parece que cuando termine su mandato tendrá que ser procesado por ello.

¿Cuál sería el mejor escenario para el país en pos de la gobernabilidad? ¿Qué Vizcarra convoque a elecciones o llegue al 2021?

A estas alturas ya no hay, considero, posibilidades de una convocatoria a elecciones o es muy difícil por lo menos. Entonces, con el nuevo Congreso creo que ya habrá que llegar al 2021.

¿Estás convencido de que se quiere quedar en el poder?

Para mí, desde el comienzo ha sido una posibilidad, pero eso no depende de él, depende de las circunstancias y es muy difícil que pueda lograrlo porque su gobierno es malo y no veo que pueda tener una popularidad el próximo año que sustente un intento de reelección.

¿Por qué no reconoces los méritos de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en la lucha contra la corrupción?

Yo creo que ellos están sesgados, que ellos persiguen a los adversarios del gobierno, que es su aliado y que los puso en ese lugar, y que protegen a sus ‘amigos’. Por eso me parece que su labor es criticable.

Rospigliosi afimó que 'buscan liquidar políticamente a Keiko Fujimori. (Fotos: Allengino Quintana)





LOS MILLONES DE KEIKO

Por ejemplo, ¿qué te parece a ti que Keiko haya recibido tantos millones de dólares para su campaña? ¿Dónde crees que esté ese dinero?

No tengo idea de qué habrá ocurrido con ese dinero, pero lo que sí está claro es que no solamente ella recibió ese dinero, sino que hubo varios otros candidatos a quienes les dio dinero Odebrecht y otros contribuyentes, y los únicos que están en esa situación son Keiko y sus allegados.

¿Qué piensas de este nuevo pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular?

Bueno, es la continuación de todo lo que han venido haciendo, que en primer lugar busca liquidarla políticamente y que en parte han logrado. En segundo lugar, necesitan exhibir una víctima propicia para entregarle a la opinión pública, que está queriendo que haya alguien culpable.

¿No crees que es bueno que a través de los convenios de colaboración se conozca a todos los presidentes ladrones que hemos tenido?

Sin duda, pero como se está viendo hasta ahora, los procesos no avanzan. Martín Belaunde Lossio está a punto de salir libre (dejó ayer el Penal Ancón I) y así ocurre con muchos. Ni siquiera hay acusaciones fiscales y, cuando las hay, no hay sentencias; entonces, eso está andando muy mal realmente.

Tú has dado a entender que Vizcarra ‘juega en pared’ con la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, ¿por qué lo crees?

Bueno, él sacó a Chávarry. Él regresó corriendo el primero de enero de Brasil. Forzó la salida de Chávarry y puso a Zoraida Ávalos en ese lugar, quien le consulta todo lo que hace porque es una mujer sin carácter.





DELINCUENCIA

El ministro Morán dijo en Trome la semana pasada que la policía estaba preparada para combatir a la delincuencia. ¿Es así?

Mira lo que ocurre en las calles y luego mira lo que piensa la población... claro que no. Están cada vez peor. No tienen ningún plan, pero Morán se sostiene ahí porque lo que hace es usar los recursos del Ministerio del Interior para espiar a los adversarios del gobierno y darle esa información a Vizcarra.

Mercedes Aráoz comentó en una entrevista que la disolución del Congreso no había servido para nada, ¿piensas lo mismo?

Bueno, sirvió para fortalecer a Vizcarra, ¿no?

Algunos oficialistas aseguran que Keiko es la principal culpable del cierre del Congreso y de la crisis política que vivimos. ¿Estás de acuerdo?

Yo creo que ella tiene una gran responsabilidad en lo que ocurrió, tanto en el hecho de que vacaran a Kuczynski y pusieran a Vizcarra como que después se negaran a aceptar la alternativa de adelantar las elecciones generales, que era en mi opinión la salida menos mala a la situación. Al final, sus errores políticos contribuyeron a llegar esta situación.

Cada vez hay más pruebas de sobornos que recibieron Ollanta y Nadine durante su gobierno, ¿qué opinas de esas revelaciones?

Creo que son ciertas. Ellos han tenido un desempeño bastante corrupto desde el 2006, cuando recibieron dinero de Venezuela; luego en el 2011 y está claro que actuaron para favorecer a determinadas empresas. Lo raro es que ellos estén libres.

La ciudadanía está muy descontenta con la clase política. Según tu punto de vista, ¿por qué no hay estallidos de violencia como han sucedido en Chile y en Colombia?

Básicamente, porque el Perú es un país informal. Por ejemplo, en Chile uno de los reclamos es sobre pensiones. Acá la gente que tiene una pensión o que está en una AFP es una pequeña minoría, por mencionar un tema. Prácticamente no hay sindicatos, entonces ese es un colchón, pero nada garantiza que no pueda haber un estallido.

Dado el panorama actual, ¿cómo crees que será el Congreso que elegiremos en enero del 2020?

Será malo. Será fragmentado. Desde esa perspectiva, no le hará mayores problemas a Vizcarra, pero no será mejor que los que hemos tenido antes.

Tú tienes muchos años en el periodismo. A tu criterio, ¿cuál es la gran desgracia de los políticos en el Perú?

Yo creo que en primer lugar, hemos descubierto que en los más altos niveles ha habido muchísima corrupción y en segundo lugar, que en muchos casos han sido incapaces de realizar políticas que resuelvan realmente los problemas de la gente.

¿Cómo crees que le irá a Fuerza Popular en las elecciones?

Le va a ir mal si comparamos lo que ocurrió en el 2016, que tuvieron una mayoría abrumadora, pero supongo que lograrán pasar la valla, entrar al Congreso y tener una representación no muy grande, pero interesante.

Muchas gracias, Fernando, y ¿qué mensaje le darías a la gente?

Gracias a ti y el mensaje es que hagamos lo posible por no votar tan mal esta vez, en el Congreso que elegiremos en enero.

PENSANDO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2021

Salvador Del Solar…

Tiene alguna posibilidad, pero su lastre será su relación con Vizcarra.





Julio Guzmán…

Cuenta con muchas posibilidades, aunque nadie sabe muy bien qué piensa.

Keiko Fujimori…

No le queda ninguna posibilidad, quizá para más adelante.

George Forsyth…

Se ve con posibilidades. Tendrá que demostrar capacidad de gestión en lo que queda de su mandato como alcalde.

Antauro Humala…

Es una vergüenza que el asesino de cuatro policías intente tener presencia política.

César Acuña…

Me parece que su momento ya pasó.

Verónika Mendoza…

Espero que no llegue muy lejos y creo que no llegará muy lejos.