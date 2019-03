Por: Oscar Torres



Polémico y crítico del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Para conocer un poco más del por qué de su posición beligerante, conversamos con el exministro del Interior, periodista y analista político Fernando Rospigliosi , quien no calló nada.



Fernando, ¿por qué eres tan crítico con el gobierno de Martín Vizcarra?

Porque creo que pudiendo haber hecho las cosas mejor, ha causado un gran daño al país con la finalidad de mejorar su popularidad y, eventualmente, perpetuarse en el poder. Él desató un conflicto con el Congreso, ha hecho una reforma política muy negativa para el Perú, como la no reelección de congresistas, que va a empeorar el sistema político y en mi opinión, está tratando de mantener su popularidad para hacerse reelegir en el 2021.



¿Estás seguro de que el presidente Vizcarra busca reelegirse para el 2021?

Yo creo que él se quiere reelegir, porque muchos dicen, bueno su capital político podría ser usado para hacer cambios, reformas que a veces son impopulares, pero no hace nada. Solamente se preocupa por su popularidad, entonces, ¿a dónde va eso?



¿No te parece que el presidente hace bien en encabezar la lucha contra la corrupción?

Yo considero que él encabeza la lucha contra la corrupción de sus adversarios, pero no de sus aliados y de sus amigos. Entonces, no es una lucha anticorrupción realmente. Él lo que está tratando de hacer es utilizar este momento, donde hay una enorme indignación popular, justificada por supuesto, para aplastar y aplanar a sus rivales políticos.



Pero en las encuestas se revela que la mayoría de la opinión pública lo apoya...

Sin duda, por eso mismo, porque él ha sabido montarse sobre esta ola de indignación y atacar a políticos que están muy desacreditados, pero ahora eso ya le está salpicando también a él.

Entrevista Trome a Fernando Rospigliosi

‘ODEBRECHT MINTIÓ’

Tú eres de los que también cuestionan el acuerdo con Odebrecht, ¿por qué?

Porque, como es evidente, los brasileños mintieron. Por ejemplo, cuando dijeron que habían pagado 29 millones de dólares en coimas, pero ahora ya está demostrado que hay más de 70 millones en sobornos. Entonces, si ellos mintieron, creo que la Fiscalía podía haberlos presionado para obtener más información. El acuerdo incluye solamente 4 obras y ninguna es del gobierno que yo considero muy corrupto, el de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ni una sola obra. El Gasoducto del Sur, más de 7 mil millones de dólares, ¿no hubo coimas ahí?



Algunos analistas sostienen que muchos de los que se oponen a este acuerdo, en el fondo no quieren que se sepa toda la verdad de los que recibieron coimas...

Es lo contrario. Los que están con este acuerdo están tratando de ocultar gran parte de la realidad y la empresa, como es evidente, dice lo mínimo posible porque mientras más digan, más comprometen a otras personas y más reparación civil tienen que pagar. Ellos están diciendo lo mínimo y a cuentagotas, y no se meten con gente que tiene poder ahora.



Pero acá lo importante no es el dinero, sino saber a fondo quiénes son los corruptos que le han robado plata al pueblo...

Así es y, por ejemplo, no incluye ninguna obra del gobierno de Ollanta Humala, que es un régimen muy corrupto. Entonces, eso te muestra que están ocultando cierta parte de la verdad.

JOSÉ DOMINGO PÉREZ

¿Qué opinión tienes del fiscal José Domingo Pérez?

Yo creo que es un hombre descentrado, lenguaraz, que se le ha subido a la cabeza la popularidad que ha obtenido y que no está actuando en función de la justicia, sino en función de su propia carrera y de su propia popularidad.



¿Te parece que está justificada la prisión preventiva para Keiko Fujimori?

Yo creo que no se está aplicando el mismo rasero a todos. Estoy convencido de que todos han recibido dinero negro, que no necesariamente es ilegal, para sus campañas electorales, pero hay una sola candidata presa, que es Keiko Fujimori. Entonces, no se aplica la misma vara para todos.



A ti te señalan en diversas columnas y redes sociales como un defensor de las causas fujimoristas, ¿es verdad?

No, no es verdad. Que alguien me ponga un ejemplo de cuándo he defendido o defiendo las causas fujimoristas. No es cierto.



¿Hubieras preferido que Keiko le gane la elección a PPK?

No, yo voté en las dos vueltas por PPK.



¿Le crees a Alan García cuando dice que otros se vendieron y él no?

Bueno, yo creo que hay muy serias dudas sobre Alan García. En su gobierno ha habido mucha corrupción. Hemos visto que algunos funcionarios ya están presos, bueno, son de segundo nivel, pero hay que ver qué cosas se averiguan sobre él, pero en este momento me parece que no hay nada que judicialmente pueda llevarlo a prisión, aunque seguramente van a querer encerrarlo de todas maneras.



Ha salido a la luz que Jorge Barata fue el que ordenó el pago para la conferencia a Alan, incluso Odebrecht le pagó los pasajes. ¿Qué opinas?

Bueno, eso ya se sabía desde hace bastante tiempo, ¿no? Ya había salido que la plata era de Odebrecht y que había sido a través de un estudio de abogados, pero eso finalmente, desde el punto de vista judicial, no creo que sea un delito, ¿no? Porque él ya no era presidente y, en fin, cobraba por conferencias.



¿Quién quiere meter preso sí o sí a Alan García?

Vizcarra, sin duda. O sea, lo único que puede levantar hoy en día la popularidad de Vizcarra es meter a alguien como Alan García preso, aunque sea unos meses. No importa que después pueda ser absuelto. Desde el punto de vista político, eso es lo único que puede alzar a Vizcarra.



¿No te parece escandaloso que un asesor de Jorge del Castillo haya apoyado a Pedro Chávarry para intervenir las oficinas lacradas en la Fiscalía?

Mira, es muy discutible todo lo que está ocurriendo ahora... ¿Qué cosa había en esas oficinas? ¿Tenía potestad el fiscal Pérez para investigar al fiscal de la Nación? Yo creo que todo eso es muy discutible, pero es parte de una campaña para capturar completamente la Fiscalía, por eso quieren deshacerse de Chávarry hoy día.

PEDRO CHÁVARRY

​

¿Para ti Pedro Chávarry está vinculado a la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

No, yo creo que él ha cometido muchos errores, pero eso es una barbaridad. Las imputaciones que le hicieron estas fiscales del Callao no tienen ningún sustento. Lo único que hizo fue ir a la casa de este señor Camayo a reunirse con un periodista, ¿y? O sea, no hay nada.



Actualmente, hay una pugna de poderes en la bancada de los ppkausas, ¿qué crees que refleja esto?

Bueno, es, simplemente, una pugna por el poder. Ahí no hay ideología, no hay nada. Hay un grupo que quiere pegarse al Gobierno para obtener prebendas y otro que no está de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que esa es, sencillamente, una pelea por poder.



La semana pasada entrevisté a Alan García y comparó a Vizcarra con Fujimori, ¿también lo crees así?

Bueno, yo he escrito algo de eso... Porque lo que hace Vizcarra ahora es lo que ha levantado su popularidad. Es exactamente lo mismo que hizo Fujimori, con otros métodos, en el año 92: atacar a la clase política, atacar a los congresistas, atacar al sistema judicial, pues todos siempre están desprestigiados y hoy más que nunca, con el escándalo Lava Jato. Y se ha comportado de manera muy parecida y ostenta una popularidad parecida a la que tuvo Fujimori en esa época.



Se está denunciando que hay un plan para vacar a Vizcarra, ¿crees que es verdad?

Yo creo que hay gente que quisiera vacarlo, pero creo que no tiene ninguna posibilidad. La oposición está liquidada, Vizcarra tiene todavía una popularidad alta. Yo creo que eso no va a pasar y que sería perjudicial para el país, dicho sea de paso, porque ya más inestabilidad de la que tenemos, no le conviene a nadie.

ALEJANDRO TOLEDO

​

Fuiste ministro durante el gobierno de Toledo, ¿qué concepto tienes de él ahora?

Una gran decepción. Los que ayudamos a Toledo en su campaña electoral y luego en su gobierno, que habíamos combatido a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, creíamos que podía venir un cambio realmente importante. Enterarnos después de que Toledo era igual de corrupto como a los que habíamos combatido, es realmente una gran decepción.



¿Cuál crees que será el futuro de Ollanta y Nadine?

Su futuro debería ser la cárcel, pero dado que tenemos un sistema judicial impredecible y no muy confiable, no sé qué cosa les puede ocurrir finalmente.



¿Confías en que el presidente Martín Vizcarra terminará su mandato en el 2021?

Yo creo que sí, a menos que él mismo intente forzar una reelección anticipada.



No eres futurólogo, pero ¿qué escenario electoral se podría presentar en las próximas elecciones presidenciales? ¿Podría surgir un ‘Bolsonaro peruano’?

No sé si un Bolsonaro, pero sí un caudillo populista. Yo creo que es un peligro muy fuerte. Se están preparando las condiciones para que eso suceda con el descrédito de toda la clase política, al cual Vizcarra está contribuyendo. Entonces, yo considero que hay una amenaza que se cierne sobre todo el Perú.



¿Quién podría ser una amenaza, en poco más de dos años, para el Perú?

No lo sé. O sea, nunca se sabe cuándo surge un caudillo populista, porque emerge en las últimas etapas.



Te pongo un nombre, ¿Antauro Humala?

Bueno, gente así, ¿no? Cualquiera.



Muchas gracias, Fernando, que se sepa la verdad y que caigan los corruptos...

Bueno, ojalá que eso ocurra, pero lo que está sucediendo ahora muestra que no vamos por ese camino, sino solamente tratar de embarrar y eventualmente sancionar a los adversarios políticos del presidente y su grupo.