El politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta Soldevilla, señaló que ‘Pedro Castillo es un presidente debilitado y con un liderazgo que ha sido mellado por la figura de Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre), quien se cree con el derecho de criticar las decisiones del Gobierno con el argumento de que su agrupación política ganó las Elecciones Generales’.

“Tenemos un presidente debilitado con un liderazgo que ha sido mellado, que deja espacios, ya sea por silencio o su ausencia, a este señor (Cerrón, que en realidad se da el lujo de criticar las decisiones del Gobierno, bajo el imperio de idea de que su partido ha ganado y su partido propone, su partido dispone y su partido redirecciona allí donde el Gobierno está fallido”, dijo en Ideeleradio.

Tuesta Soldevilla también precisó: “Entonces, se ve de este lado a Cerrón, que debe estar embelesado, en este último mes de grandeza política iluminada por los medios, donde él siente que decide, donde él siente que tiene una voz importantísima”.

Asimismo, sostuvo que Cerrón ha logrado tener mayor influencia en el Gobierno, porque el jefe de Estado no ha logrado empoderarse en el ejercicio del cargo.

“La mayor responsabilidad es la del presidente Castillo porque finalmente es a él a quien se ha elegido. Él no se ha empoderado en el ejercicio del cargo y ha dejado que las influencias de Cerrón avancen. De manera tal, que eso está afectando su gobierno… Y, por otro lado, vemos que Castillo no tiene y no ha tenido círculos cercanos que pudieran tener acceso a las altas esferas del gobierno. Se requiere experiencia, conocimiento y esto no tiene relación con ser limeños contra provincianos, muy por el contrario, porque hay muchos provincianos que han llegado como miembros de distintos gabinetes”, manifestó.

GOBIERNO ARRINCONADO

En otro momento, Tuesta Soldevilla remarcó que el Gobierno con sus actos, en estos primeros días de gestión, ha dejado espacio para que lo arrinconen.

“El Gobierno ha dado las principales acciones para que también lo arrinconen, con sus actos, además ha fortalecido el polo contrario, el polo más radical de la oposición, y esto es preocupante porque nos hemos quedado sin espacio de centro mucho más contemporizador”, enfatizó.